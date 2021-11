Глоба и затвор в Австрия за отказ от ваксинация

Австрийският канцлер Александър Шеленберг обяви въвеждането на задължителна ваксинация срещу коронавирус от 1 февруари 2022 г.

Според черновата на проектозакона, с която вестникът разполага, местните власти ще призовават хората, които не са били ваксинирани, да се ваксинират. Ако не спазят заповедта, ще бъдат призовани втори път в рамките на четири седмици. Ако отново не спазят изискванията, ги грози административна глоба в размер до 3600 евро или четириседмична присъда за затвор вместо глоба.

Глоба в размер до 7200 евро се налага на лица, които са глобени два пъти за отказ от ваксиниране, както и на тези, чиито действия са довели до "сериозна опасност за живота или здравето на хората".

Работен документ показва, че задължителната ваксинация ще се прилага за всички хора, живеещи в Австрия. Изключения се правят за лица, за които ваксинацията представлява риск за здравето, за бременни жени и за деца под 12-годишна възраст.

