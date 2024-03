Ще има ли Украйна ток? Официални данни за ударения от Русия най-голям ВЕЦ в страната (ВИДЕО)

По думите му, има поражение и в двете станции на ВЕЦ-а. Той обясни, че втората станция е в критично състояние и не е ясно дали изобщо ще може да работи – там има удар в опорна колона. Първата станция също не работи – изпуска се вода от язовира, за да бъде свалено нивото, тъй като няма как мощностите да работят.

Продължава да се гасят пожари, а окончателна оценка какво точно е състоянието на ВЕЦ-а и какво предстои ще има до края на деня. Жертви сред служителите на ВЕЦ-а няма.

Според казаното от кмета на Мелитопол и настоящ ръководител на украинската военновременна администрация на Запорожка област Иван Фьодоров, атаката срещу ВЕЦ "Днепър" е станала факт към 4 часа тази сутрин. По думите му пред украинския телемаратон, по град Запорожие и района са изстреляни поне 20 руски ракети, тяхна цел са били обекти на критичната инфраструктура. Ранени са 14 души, двама се водят изчезнали.

Фьодоров потвърди, че движението по пътя, минаващ по стената на язовира на ВЕЦ "Днепър" е спряно.

The moment a Russian cruise missile (presumably a Kh-101 with decoy flares), hit the Dnipro HPP.. pic.twitter.com/FiXnzk1qOM