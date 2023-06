Гори завод за ремонт на машини в Москва (ВИДЕО)

Заводът разработва и произвежда машиностроителни продукти за ядрената енергетика, транспорта и нефтената и газовата промишленост, уточняват от "Телеграм" канала "Украйна сейчас".

В социалните мрежи се появиха видеокадри, публикувани от "Комерсант". Все още няма информация дали огънят е потушен и на каква площ се е разгорял.

In #Moscow, the Central Mechanical Repair Plant is on fire. pic.twitter.com/bmRECEgJmD