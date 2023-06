Пожар се разрази на един от най-големите пазари в Русия (ВИДЕО)

"По последни данни вече горят три павилиона. Има гъст дим", казват те пред агенцията.

Площта на пожара е около 60 кв. м. Пожарникарите са на място, поставени са три основни линии за гасене. Някои продавачи се опитват да спасят стоката си.

A serious fire broke out at the #Moscow market "Gardener". There is a threat of fire spread. pic.twitter.com/uTiN9Ba0Nw