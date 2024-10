Грузинската ЦИК иска прокуратурата да разследва оспорването на изборните резултати

Централната избирателна комисия на Грузия се обърна към прокуратурата с искане да разследва заявлението на президента Зурабишвили и опозицията за фалшифициране на парламентарните избори, предаде ASTRA.

Комисията нарече обвиненията във фалшификация "необосновани нападки" и посочи, че наблюдателите от ОССЕ са оценили изборите положително. Ръководителят на мисията обаче е отбелязал случаи на сплашване и на нарушаване на тайната на вота.

Междувременно в Тбилиси започна студентско шествие срещу резултатите от парламентарните

A procession of students against the results of parliamentary elections has started in Tbilisi. pic.twitter.com/LmhVtpWdPz