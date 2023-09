HIMARS прости на известен проруски командир. Руски предатели помогнали за удара срещу Черноморския флот (ВИДЕО)

Автомобилът на Ходаковски е понесъл щети от удар с HIMARS, но самият Ходаковски е оживял – той публикува видео в канала си в Телеграм с щетите. Проруският сепаратист намеква, че причината да е жив е оборудване за радиоелектронна борба, което е успяло леко да премести крайната точка на удара.

Traitor Khodakovsky, of the so-called Rosgvardia, was nearly sent to Kobzon's concert - two HIMARS missiles hit next to his vehicle. He published the video with the result of the strike on his Telegram channel. pic.twitter.com/eh4hJRDv4T

Отрядът "Восток" в момента се бие на границата между Донецка и Запорожка област, в участъка на фронта "Времевски", по направлението Велика Новоселка – Бердянск. Сега линията на боевете там е Приютно (15 километра югозапад от Велика Новоселка) и Новодонецко – Новомайорско (13 – 19 километра югоизточно от Велика Новоселка). В последните дни обаче определено има затишие. Ходаковски пък е представител на "Росгвардия" в Донецка област.

Междувременно, представители на украинското партизанско движение "Атеш", цитирани от Kyiv Post, разказаха, че недоволни от заплатите си и от подпалването на самата война от режима на Путин руски офицери са казали на украинците кога има среща на командването на Руския черноморски щаб. Припомняме, че по щаба беше нанесен ракетен удар – украинците твърдят, че е убит командващият флота, но руснаците отричат и показаха негова снимка как участва на заседание на руското военно министерство.

За капак излезе поредно видео как се грижат в Севастопол за обикновените хора при въздушна тревога. Намерете си друго място – така родители с деца са отпратени от Дома на културата, там можело да се скрият само служители на самия дом:

In #Sevastopol, children were kicked out of the Palace of Culture during an air raid alarm



There is a shelter in the building, but it turned out to be intended only for employees of the Palace of Culture. Children and their parents were offered to seek shelter outside. pic.twitter.com/TMykcGeAUS