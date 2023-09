Украйна потвърди: Командващият руския Черноморски флот е убит

"Тъй като руският десантен кораб "Минск" е трябвало да застъпи на бойно дежурство в деня след нападението, персоналът е присъствал. Невъзстановимите загуби възлизат на 62 окупатори", гласи съобщението на украинските сили за специални операции от днес.

"След разгрома на щаба на руския Черноморски флот бяха убити 34 офицери, сред които и командващият Черноморския флот адмирал Виктор Соколов. Други 105 руснаци бяха ранени. Сградата на щаба не може да бъде възстановена", се казва още в изявлението на фона на днешните разрушителни работи по сградата в Севастопол.

