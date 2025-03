Христо Грозев разкри свои данни за разговора Путин-Тръмп, 60 000 руски военни в готовност на границата? (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски е прав, когато казва, че целта на диктатора Владимир Путин е да отслаби максимално Украйна. Така смята българският разследващ журналист Христо Грозев, който е издирван от Русия, след като заедно с вече покойния Алексей Навални разкри как режимът в Кремъл е опитал да отрови опозиционера. В интервю за CNN той коментира думите на Доналд Тръмп, че разговорът му по телефона с Путин е бил „продуктивен“ – според журналиста това послание е насочено изцяло към публиката на републиканеца в САЩ.

Същото важи и за руския диктатор, издирван от Международния наказателен съд в Хага – според Грозев той е проектирал „имидж на победител“ за вътрешната публика. „Преди да започне истинският разговор, имаше показна пресконференция, където Путин намекна, че кара Тръмп да чака за началото на разговора. Това определено беше послание на алфа мъжкаря, което той искаше да изпрати. След това разговорът приключи с нещо, което само Путин иска – край на атаките по енергийната инфраструктура. Да не забравяме, че през последните няколко месеца Украйна беше много успешна в нападенията с дронове по рафинерии и като цяло по машината за пари на Русия, която поддържа войната. Атаките по енергийната инфраструктура на Украйна също бяха изтощителни, но в миналото – не са толкова ключови в последните седмици или месеци“, каза Грозев пред американската телевизия.

Той обобщи резултата от разговора Тръмп-Путин като вътрешна победа за руския диктатор. „Путин получи глътка въздух – месец, в който може да продължи да обстрелва Украйна и да разширява територията. Основната цел на Путин е да разшири, колкото се може, територията, която де факто е под контрол на Русия, докато се стигне до началото на истински мирни преговори“, смята разследващият журналист.

Грозев посочи, че от разговори със свои източници от Москва е разбрал, че в Кремъл се радват от „неспособността на Тръмп да вникне в детайлите“. Американският президент се е отказал от всички лостове на влияние и ги е предал на Путин, без дори да го осъзнава, твърди той. В Москва вярват, че Путин разбира малките детайли, които „всъщност не са малки, а могат да донесат на Русия победата“. Тръмп, от друга страна, е човекът, който гледа „голямата картина“. Той има една цел – да се върне в САЩ с някакъв вид сделка за примирие, каза Христо Грозев.

И коментира думите на Путин, че Тръмп бил отворен към идеята Русия и САЩ да организират хокейни мачове между двете страни: „Хокеят не е просто спортът на Русия, а спортът на Путин – той създаде Вечерната хокейна лига. Това не е от никакво значение за американската страна. Това е 100% важно за личното его и суетата на Путин“.

Всъщност Русия и Украйна не са обявили официално прилагането на временното прекратяване на ударите с голям обсег на действие. Путин внася объркване и прави опит да обвини фалшиво Украйна в нарушаване на примирието, преди двете страни още да са приложили споразумението. Кремъл се опитва да позиционира Русия като страна, която вече се придържа към временното прекратяване на огъня, на което Украйна се съгласи пред САЩ, като същевременно твърди, че Киев го нарушава, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Путин пак говори за Одеса

Руското бизнес издание „Комерсант“ съобщи, че според негови източници Путин е заявил на частна среща с конгреса на Руския съюз на индустриалците и предприемачите на 18 март, че Москва няма да претендира за „Одеса и други територии“, ако неуточнени държави - вероятно Украйна, САЩ или европейските страни - признаят Донецка, Луганска, Запорожка, Херсонска област и Крим за част от Русия. Това е абсолютна "червена линия" за Володимир Зеленски.

Наскоро Путин и други руски официални лица повториха продължаващото си искане Украйна да предаде цялата територия на Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област, включително и районите, които руските сили не заемат в момента. Възможно е Кремъл умишлено да е пуснал изявлението на Путин в „Комерсант“ - в опит да представи крайните искания на Русия за завземане на цялата територия на четирите области, коментират експертите от ISW. Руският диктатор вече е наричал Одеса "руски град".

Снимка: Одеса, Оперативно командване "Юг" на Украйна

Политическа и военна помощ за Украйна: Европа продължава

Междувременно европейските съюзници на Украйна продължават да я подкрепят с политически послания и действия. Външните министри на Швеция, Финландия, Дания, Латвия, Литва и Естония се обърнаха към Европейската комисия с настояване да се ускори процесът на присъединяване на Украйна към ЕС. Писмото им беше показано от Politico.

Германия пък обеща още солидна военна подкрепа за Киев въпреки настояването на Путин към Украйна да спре да тече всякаква оръжейна помощ в рамките на потенциално 30-дневно примирие: Германия отпуска допълнителна военна помощ за Украйна за 3 млрд. евро.

В Украйна са пристигнали още изтребители F-16, заяви президентът Володимир Зеленски. А твърденията на Русия за сваляне на такъв самолет в Суми са неверни, допълни той.

Финландия и Украйна създават коалиция от убежища - те подписаха споразумение за изграждане на мрежа от приюти. Володимир Зеленски, заедно с финландския президент Александър Стуб, посети най-голямото убежище в Хелзинки за 6000 души. Украйна също работи за увеличаване на броя на сигурните места.

❗️ Finland and Ukraine are creating a shelter coalition: they signed an agreement to develop a network of shelters – Zelensky. Zelensky, together with President Stub, visited Helsinki's largest shelter for 6,000 people. Ukraine is working to increase the number of safe places. pic.twitter.com/ulsv48GEnD — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 19, 2025

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Сблъсъците по протежение на фронтовата линия през изминалото денонощие са с 15 повече на дневна база – общо 155, сочат данните от сводката на Генералния щаб на украинската армия, публикувана сутринта на 20 март. Руснаците са използвали 123 авиационни бомби (КАБ), което е с 42 повече спрямо предходния ден. От тях 28 са пуснати на руска територия – в Курска област. Повече са и ползваните от руските сили FPV дронове „камикадзе“ – 2560 спрямо 2200. Интензивността на артилерийския обстрел от руска страна също е нараснала - изстреляните снаряди от войските на Путин за изминалото денонощие са над 6000, което е със 700 повече на дневна база, посочват от генщаба на Украйна.

Най-горещо е в Покровското направление, където украинците твърдят, че са спрели 47 руски пехотни атаки. Руският военнопропаганден Telegram канал "Рибар", поддържан от бившия говорител на военното министерство Михаил Звинчук, вчера твърдеше, че украинските сили са завзели централната част на Лисовка (югоизточно от Покровск) и са напреднали до покрайнините на Даченско (южно от Покровск). Това показва, че руснаците са блокирали по южната дъга на града и че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) си връщат някои загубени позиции. Междувременно се появи ВИДЕО 18+ на 425-и щурмови полк "СКАЛА", който отблъсква руски опит за навлизане в покрайнините на Пищане в Донецка област. Това е една от точките на южната дъга на фронта при Покровск.

В Новопавловското направление, което е спомагателно от юг, руснаците са извършили 13 нападения, които са отблъснати, твърди генщабът на Украйна.

На второ място по интензивност на боевете е Курска област с 22 руски пехотни атаки. Появява се информация в различни източници, че Русия продължава да трупа военни по границата със Сумска и Черниговска област на Украйна. По сметки на беларуската опозиционна телевизия NEXTA броят им може да достигне 60 000 души. Всичко това се случва, докато украинците се изтеглиха на по-изгодни позиции в Курското направление заради това, че изгубиха контрола на град Суджа и плацдармът им на вражеска територия беше сериозно ограничен.

🔥BREAKING: 60,000🇷🇺 troops on peace?



While Ukraine 🇺🇦 is forced to halt strikes on Russian energy, Moscow keeps amassing troops near Sumy and Chernihiv. The Kursk region is now a staging ground for potential attacks, posing a direct threat to Ukraine’s north. pic.twitter.com/gquWctYgwW — NEXTA (@nexta_tv) March 19, 2025

Анализ за 60-те хиляди руски военни, които Путин явно готви, се появи и в Sky News, където военният експерт Майкъл Кларк каза, че Москва ги мобилизира и те включват добре обучени части за операцията в Курска област. „Сега руснаците ефективно изтласкаха украинците от Курска област и Украйна е в относително безопасна позиция от своята страна на границата. Въпросът е кога 60 000 войници, без севернокорейците, ще се появят на друг участък от фронта?“, попита той и даде прогноза, че те всъщност ще бъдат пратени в Покровското направление, според Tsn.ua.

Появиха се геолокализирани кадри, които показват атака от страна на 217-и полк руската армия срещу Риживка в Сумска област. Нападението е с FPV дронове:

В Торецкото направление руснаците са атакували 21 пъти за денонощието, в Лиманското - 15, а в Запорожка област - общо 10. Там направленията са Ореховско, в най-западната част на региона, и при Гуляйполе, което е повече на изток - към Донецка област.

Украинският военен анализатор Константин Машовец, който е о.з. полковник, служил в Генералния щаб на украинската армия, публикува обширен анализ за различните сектори на фронта. На първо място той акцентира именно на Запорожка област. Преди около седмица руснаците са започнали активни настъпателни действия - в района на Пятихатко и между селата Степово и Мало Щербако. Става въпрос за района, намиращ се югозападно от град Орехов, в най-западната част на областта. "Врагът явно е възнамерявал да достигне пътя, свързващ селата Степово и Щербако, както и да напредне през Пятихатко, за да достигне директно до село Степово от юг и югозапад", коментира Машовец.

Според него руските сили са успели да напреднат до посочения път с около 1,5 - 1,7 км, като са заели няколко горски пояса на юг от него. Все още обаче не са го пресекли. Същото се отнася и за опита на руснаците да пробият към село Степово - напредъкът е с 1,5 - 1,6 км, руските сили са се укрепили при Пятихатко, но по-нататъшните опити да напреднат към Степово засега са неуспешни.

Машовец акцентира на това, че не се споменава за никакъв „дълбок пробив“ на руснаците в Запорожие, за който вече „тръбят“ някои „експерти“ и „наблюдатели“. "Всичко се случва изключително в тактическата зона и е с много ограничен мащаб", посочва той. Едва ли руснаците там имат желание за изтощителни настъпателни сражения по линията Камянско-Щербако. "Друг е въпросът, ако това активиране в Запорожкото направление служи като „спомагателен удар“ (или, да речем, отвличащо действие), например за „устрем през Днепър“ в Херсонското направление. Засега е много, много рано да се съди за всички тези перспективи въз основа на действията на няколко щурмови роти от няколко батальона", отчита анализаторът.

В Купянското направление, където през изминалото денонощие е имало 6 руски нападения, очевидно командването на руснаците е решило да използва благоприятната ситуация северно от града. Целта е да разшири плацдарма си на западния бряг на река Оскол. След многобройни и много скъпи опити на руската армия да пробие към Купянск директно, през Синковка и околностите ѝ по източния бряг на Оскол, завършили с много „неясен“ резултат, очевидно командването е стигнало до извода, че „си струва да се опита да форсира Оскол, северно от града, посочва Машовец. Пак се ползва познатата тактика с малки щурмови групи. "Щурмовият взвод (понякога дори няколко диверсионни и разузнавателни групи) „тихо“ преминава реката. След това се фиксира в няколко крайбрежни района, като се старае да не се „отразява“. След това, под прикритието на окопалите се и с помощта на огнева поддръжка от „своя“ бряг, врагът хвърля по-значителни сили", обяснява анализаторът.

После пък се атакува най-близката и най-изгодна от тактическа гледна точка позиция. Ако руснаците я задържат, то частите незабавно се прехвърлят на този малък плацдарм. "В същото време врагът се стреми да свърже всички тези малки плацдарми в един по-голям, така че атаките в този момент се извършват главно в посока „покрай реката“", констатира Машовец, като изброява няколко такива малки плацдарма, които руснаците са опитали да създадат, включително един успешен при река Петровка - към селата Камянка и Колодяз. Също така руснаците имат плацдарм при Новомлинск, макар да не могат да го разширят, в района на село Тополи, и при Дворичная. Всичко това затруднява украинците да контролират и защитават западния бряг на реката в целия участък от Купянск до границата. Сега руснаците минават реката между тези свои позиции със силите на щурмовите отряди, което "рязко увеличава шансовете да обединят тези плацдарми в един по-голям", смята Машовец.

След превземането на Велика Новоселка в западната част на Донецка област пък скоростта на настъпление на руснаците очевидно е спаднала до минимум, констатира анализаторът. Те все още се опитват да напредват на север към село Комар, по двата бряга на река Мокра Яла, но се оказва, че се справят все по-зле. Руските сили рискуват удари от фланговете, ако продължават упорито да „дърпат“ настъплението си изключително покрай реката. Силите на Путин още не са успели да стигнат линията Шевченко-Вилно поле, за да защитят атакуващите си части в района на Днепроенергия и тези, които действат в посока Весело, от възможни флангови контраатаки от страна на ВСУ. Дори в района на Новоселка, който се намира още по на юг, "врагът е принуден до известна степен да отстъпи - изглежда, че все още не е успял да се закрепи в това село, въпреки многобройните си опити да го направи", твърди Машовец.

Война на дронове и ракети

През изминалата нощ Украинските военновъздушни сили са свалили 75 дрона с помощта на ПВО и са обезвредили 63 други чрез електронно заглушаване. Русия е изстреляла по Украйна общо 171 безпилотни машини, което означава, че цели 33 са успели да „пробият“ през противовъздушната отбрана. Последици има за Кировоградска, Сумска и Донецка област, съобщиха от ВВС в сводката си от тази сутрин.

Броят на пострадалите след нападението на руските сили в Кропивницки, Кировоградска област, се увеличи до десет души, твърдят местните власти. Областната военна администрация съобщава, че има хора в много тежко състояние - например един човек е с изгаряния на 90% от тялото си.

Двама души пък са ранени при руската атака в Славянск - един от най-големите градове в Донецка област, който още е под контрола на Украйна.

В Купянск е загинал един човек, а трима други са ранени, твърдят местните власти. Руснаците са атакували с 30 авиобомби, посочват от областната администрация. В Днепропетровска област пък има петима пострадали след руска ракетна атака.

В същото време нефтената помпена станция „Кавказка“ в Кропоткин, Краснодарския край на Русия, все още гори силно, а пожарът се е разпространил на над 4000 кв. м след удара на украинските дронове:

The "Kavkazskaya" oil pumping station in Kropotkin as of this moment. Still heavily burning. pic.twitter.com/mnB9ZxVfSP — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 19, 2025