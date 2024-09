Много изпарени убити руски военни в Торопец: Подозрения от Z-блогър (ВИДЕО и СНИМКИ)

Подозренията за много загинали руски военни при вчерашната много успешна и буквално грандиозна атака с дронове, при която беше взривен ключов и много голям руски склад за оръжие в Торопец, стават все по-силни.

Официално, 13 души са ранени след атаката и са приети в различни болници в Тверска област - състоянието им се оценява като средно тежко според зам.-министърът на здравеопазването на Руската федерация Алексей Кузнецов, предаде ТАСС. Само че един от много популярните руски военни блогъри и пропагандисти Анастасия Кашеварова (името е на телеграм канала) смята, че има много убити руски военни: Дроновете не спят: Нов руски склад за боеприпаси е взривен, наложи се евакуация на руско градче (ВИДЕО)

"Още през 2018 г. Булгаков (бившият руски зам.-военен министър Дмитрий Булгаков) каза, че в Торопец има битов блок за 200 военнослужещи. Колко наши хора загинаха там? Съдейки по взривовете и кадрите, нищо не е останало от телата", възмути се Кашеварова.

Какво представляваше складът - вижте долното видео. Популярният руски военно-пропаганден канал "Рибар" коментира за атаката, че е изненадващо, че след половин година систематични такива атаки с дронове все още в Русия много хора вярват, че Украйна не разполага със собствени дългобойни оръжия и че дронове се пускат от Казахстан, което е абсурдно според канала, създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук:

Russian Ministry of Defense earlier revealed details about the arsenal destroyed in Toropets last night. Built in 2018, the facility was one of approximately a dozen across Russia and housed vast quantities of ammunition and missiles. Additionally, around 200 military personnel… pic.twitter.com/M18IRQ9E7B