Чистка на екипа на Шойгу и мистериозна смърт: Разчистват ли се свидетели? (СНИМКИ)

В момента върви чистка на екипа на бившия руски военен министър Сергей Шойгу, но нещо странно се случва и със свидетелите по случаите.

Самият Шойгу все още е на свобода, но обръчът около него се затяга. Почти целият му екип или е отстранен от постовете си, или вече е в ареста. Вече се разбра за ареста на бившия ръководител на филиала "Дирекция за изграждане на Централния военен окръг" на Военно-строителната компания Сергей Сухов. В края на юли военните следователи започнаха дело срещу него за измама в особено големи размери. Работата на фирмата е била контролирана от бившия заместник-министър на отбраната Тимур Иванов, който беше арестуван през април за получаване на подкуп.

Още: Обвиниха арестувания заместник на Шойгу, че е взел подкуп за над 1 млрд. рубли

На 26 юли бившият заместник-министър на отбраната Дмитрий Булгаков беше арестуван по дело за корупция. Според руските медии Булгаков, използвайки служебното си положение, е лобирал за това руското министерство на отбраната да сключи договори с определени търговски субекти, а също така е създал система за доставка на нискокачествени продукти за руските войски на завишени цени.

Още: ФСБ арестува още един зам.-министър на Русия: Снабдявал войската с лоши продукти

was arrested in April. Also on July 26, 2024, former Deputy Defense Minister Dmitry Bulgakov was arrested in a corruption case. According to Russian media, Bulgakov, using his official position, lobbied for the Russian Defense Ministry to conclude contracts with certain 4/12 pic.twitter.com/Q3GjsVRAsG

Списъкът на хората на Шойгу, арестувани или освободени, беше публикуван в Telegram и разпространен от естонския войник от запаса Артур Рехи в профила му в X. Той следи изкъсо случващото се във войната в Украйна.

Началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов, заместник-министърът на отбраната генерал-полковник Александър Фомин и ръководителят на Роскосмос Юрий Борисов останаха "недокоснати".

Още: Международният наказателен съд издаде заповед за арест на Сергей Шойгу и Валерий Герасимов

През юли бизнесменът Игор Котелников, обвинен в даване на подкуп на служители на Министерството на отбраната, почина в следствения арест. Той беше арестуван във връзка с делото за корупция срещу бившия заместник-министър на отбраната Тимур Иванов. От него се изискваше да даде показания срещу Иванов, Булгаков и други длъжностни лица.

Още: В карцера на руски затвор мистериозно почина обвинен по делото за корупция на заместника на Шойгу

На следващия ден се разбра за смъртта на началника на отдел "Държавна експертиза" в Министерството на отбраната на Русия Магомед Хандаев, който е бил пряко подчинен на Тимур Иванов. Той е починал след посещение на служители от службите за сигурност.

The next day, it became known about the death of the head of the State Expertise Department of the Ministry of Defense of Russia Magomed Khandayev, who was directly subordinate to Timur Ivanov. He died after a visit from security officials. These people could have testified

10/12 pic.twitter.com/wh53TqTrsf