И децата им ще воюват: Путин срива жилищен блок след жилищен блок, а Тръмп бае за мир (ОБЗОР - ВИДЕО)

37 дни, откакто Украйна прие предложението на САЩ за безусловно прекратяване на огъня и откакто руският диктатор Владимир Путин умишлено протака с цел да постигне основната си цел що се отнася до Украйна – капитулацията ѝ и превръщането ѝ в руски сателит така, както е Беларус. И Путин не само протака – той отново безмилостно възприе тактика на терор, с удари по цивилни, за да пречупи психически украинското общество.

Руският терор в Украйна

Тази сутрин във втория по големина украински град Харков беше нанесен пореден руски въздушен удар. Загина 1 човек, ранени са най-малко 57, сред тях 5 деца – това съобщава украинската спешна служба. Нанесени са материални щети по жилищни сгради, училище и автомобили. Подпален е покритвът на двуетажна сграда, цех и друга сграда – пожарът е бил на общо 450 квадратни метра, в рамките на гражданско предприятие (официално не се уточнява какво).

Навръх Велики четвъртък руснаците обсипаха с авиационни бомби и град Херсон. Според предварителни данни на местната прокуратура, използвана е бомба с еквивалент на взрив от 1500 килограма. Видеокадрите от мястото на събитието са достатъчно карасноречиви – а тази сутрин, в канала в Телеграм на Херсонската военновременна администрация беше уточнено, че за изминалото денонощие са убити 4 цивилни, 25 са ранени, включително 1 дете. Уцелени от армията на Путин с бомби и дронове са 9 жилищни блока и 10 къщи: Ужас без край: Русия хвърли бомба с тегло 1,5 тона върху жилищен блок (ВИДЕО)

🤬 Russians are barbarically shelling a residential area in Kherson with KAB bombs



Aerial footage shows the destruction.



They really want a ceasefire by Easter... pic.twitter.com/gTOcO5Ecpl — NEXTA (@nexta_tv) April 17, 2025

⚡️⚡️Meanwhile, Russian terrorists who "want peace" dropped an air bomb on a multi-story building in Kupiansk, Kharkiv region.



Preliminary information indicates that Russia used an ODAB-1500 — a 1500 kg fuel-air explosive bomb — for the attack, as reported by the prosecutor's… pic.twitter.com/QQLGRwxhnJ — NEXTA (@nexta_tv) April 17, 2025

Another act of Russian terror: an air bomb was dropped on a residential building in Kupyansk. A 72-year-old woman was injured. At least 10 more apartment buildings were damaged in the blast. Russia keeps targeting civilians. This is not war—it’s terrorism. pic.twitter.com/UCfozDwNDj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 17, 2025

Според сводката на украинските ВВС, тази нощ Руската федерация е изстреляла 1 ракета "Искандер-М", 5 ракети "Искандер-К" и 37 дрона клас "Шахед". Свалени са 3 ракети "Искандер-К" и 33 дрона.

И децата ни ще воюват

На този фон, Deutsche Welle излъчи репортаж, в който показва как украински деца се учат да са войници – защото Украйна очаква войната с Путинова Русия да продължи години наред. Обучението се провежда в тайни лагери – а на кадрите се виждат деца, които не би трябвало да познават какво означава огнестрелно оръжие, освен на картинка. Вместо това те се участ да стрелят дори с картечници. "Днешните деца са утрешните войници" - това е горчивото послание от репортажа, в който са интервюирани деца на 14 години, на 10 години. "Учим ги да се защитават, на дисциплина, за да могат да оцелеят при война", е посланието на един от инструкторите:

Kids as young as 10 in Ukraine are training in secret military-style boot camps, preparing for the possibility that the war with Russia could last for years. pic.twitter.com/NUPc4n4W4L — NEXTA (@nexta_tv) April 17, 2025

Кадрите, макар и шокиращи, изобщо не са нещо изненадващо, предвид периодично излизащите от Русия видеа и снимки как дори в детски градини „герои от специалната военна операция“ (СВО – гнусното име на войната в Украйна, налагано от Кремъл) учат малчуганите да убиват – Още: Хвърляне на гранати и разминиране: Деца в руски детски градини показаха военната си подготовка (СНИМКИ, ВИДЕА)

Кухи приказки за мир

Междувременно, по време на срещата си с италианския премиер Джорджа Мелони, американският президент Доналд Тръмп продължи с клишетата за Украйна, където щеше да постигне мир за 24 часа – по гръмките му предизборни хвалби. И отново, Тръмп атакува украинския президент Володимир Зеленски т.е. лидера на брутално нападнатата държава, на жертвата. Американският президент пак обясни как Русия е по-голяма от Украйна, по-голяма военна сила и "ако си умен, не се забъркваш във войни", за които след това се чудиш какво по дяволите е станало. А след това – не обвинявал Зеленски, но той не бил свършил "възможно най-добрата работа" и "не съм му голям фен". За Путин, както обикновено, нито дума – Още: Мир в Украйна: Тръмп очаква скорошен отговор от Русия

Trump confirmed he doesn't like Zelensky. Furthermore talking out of his arse again.



⚡️ “I am not blaming him. But I wouldn’t say he’s doing a great job. I am not a big fan (of him),” Trump said about Zelensky. pic.twitter.com/tsRcmyq218 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 17, 2025

"Ще видим, ще се чуем с тях тази седмица, но искаме смъртта и убийствата да спрат" - клише, което многократно вече е чуто от устата на Тръмп по адрес на Путин:

Същевременно, на пресконференция в Киев Зеленски отново много ясно заяви, че Стив Уиткоф, специалният пратеник на Тръмп за Близкия изток, който се превърна в централна фигура за мирния процес в Украйна, защитава руски опорни точки. Зеленски посочи, че никой в Украйна не е упълномощавал и давал на Уиткоф мандат да преговаря за каквито и да е окупирани украински земи – той го каза, след като изясни, че украинският външен министър Андрий Сибиха отиде в Париж за среща с Уиткоф и американския държавен секретар Марко Рубио с мандат единствено за прекратяване на огъня, а не за съдбата на окупираните от Русия украински територии. И още – украинският президент посочи, че чака отговор от Тръмп за желанието на Украйна да купи 10 ПВО системи Patriot, като Зеленски каза, че Киев е готов да даде по 1,5 млрд. долара за всяка от тях т.е. с 500 млн. долара повече, отколкото е обичайната цена. Без разузнавателните сателитни данни на САЩ, ние не знаем кога Русия изстрелва балистични ракети по нас и не можем да реагираме адекватно, призна още украинският президент.

Rubio and Witkoff have arrived in Paris for negotiations with representatives of France and Ukraine. pic.twitter.com/vSrdubFceO — WarTranslated (@wartranslated) April 17, 2025

Интересно включване от бившия съветник по националната сигурност на Белия дом Джейк Съливан относно американските балистични ракети ATACMS. Мнозина го обвиняват в нерешителност и че заради него важни за победа на Украйна оръжия закъсняха и не дойдоха навреме. Сега Съливан се оправда – не доставихме веднага, защото военните ни казаха, че нямаме достатъчно резерви, за да осигурим първо нашите нужди. И още обяснения – през пролетта на 2022 година въпросът с ескалацията и ядрена война беше по-различен, отколкото след това. "Дадохме много значителен брой оръжейни системи на Украйна до момент, в който нямаше как да дадем повече", каза Съливан и отрече, че заради политически причини САЩ са се забавили и са изпуснати удобни моменти Путинова Русия да бъде поставена на колене на бойното поле – Още: Тайната история на войната в Украйна (ВИДЕО)

"The U.S. did not supply ATACMS missiles to Ukraine during Biden's presidency not out of fear of World War III, but due to a lack of stockpiles." - Jake Sullivan, former national security advisor to Biden. pic.twitter.com/9tp8VbcGf9 — WarTranslated (@wartranslated) April 17, 2025

А че Владимир Путин няма никакво намерение да търси инстински мир показва активността на армията му на фронта – от доста време насам не беше имало големи руски атаки с бронирана техника, но в рамките на 48 часа бяха извършени три такива операции в различни направления на фронта в Украйна, което само затвърждава заключенията от различни анализи, че руският диктатор търси начин да пробие решително и на бойното поле, за да принуди Украйна да капитулира – Още: Димящи купища руски танкове и БТР-и на скрап: Резултатът от три масирани атаки (ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Военната активност на фронта в Украйна се повиши на дневна база – с 18 бойни сблъсъка повече. Общо за денонощието на 17 април са станали 143 бойни сблъсъка по официални украински данни. Руската армия е хвърлила 151 управляеми авиационни бомби (КАБ) по цели в Украйна т.е. само 3 по-малко на дневна база. От тях 25 са хвърлени на руска територия, в Курска област, където фронтът се стабилизира при границата със Сумска област. Със само 100 снаряда е намалял мащабът на руския артилерийски обстрел на дневна база – изстреляни са 6500 снаряда. Руснаците са използвали 3029 FPV дрона-камикадзе т.е. с около 300 повече на дневна база, сочат данните от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-много са били руските пехотни атаки в Покровското направление – 64 отбити руски атаки там. Още 9 са били спрени в намиращото се на юг Новопавловско направление. 21 руски пехотни атаки са станали в Курска област, 20 – в Лиманското направление, а в Торецкото – 11, като няма други направления на фронта, в които да са регистрирани двуцифрен брой руски пехотни атаки през последните 24 часа. Специално за Торецк в дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) има препратка към изявление на украински командир пред ведомственото издание на украинската армия, че руснаците хвърлят все повече оборудвана със системи за електронно заглушаване бронирана техника, с която да превозват щурмови групи възможно най-близо до огневата линия и използват безпрецедентен брой FPV дронове, както и машини за разминиране.

"Ситуацията в Лиманското направление остава тежка, врагът не намалява активността си, въпреки големите загуби, пехотата денонощно действа. В подстъпите в района на Терно всеки ден умират около 20-30 руски войници, понякога буквално минават върху трупове", коментира в канала си в Телеграм украинският военен Станислав Бунятов с позивна Осман, оператор на дронове в батальона "Айдар". Но именно в Лиманското направление Трета щурмова бригада извърши показана операция, с която прочисти една от ключовите точки за разширяване на руския плацдарм по река Жребец – село Надя:

"They’ve never seen anything like it." - A counteroffensive in just 30 hours leveled the front line, crushed the enemy along with their reserves, and recaptured the settlement of Nadiya, Luhansk region.https://t.co/HGLrAxujP9 pic.twitter.com/0EjsFPAp4r — WarTranslated (@wartranslated) April 17, 2025

Иначе като цяло по другите направления на фронта няма нещо забележимо голямо що се отнася до промени в позициите.

Още: Тръмп впрегна втори лост на Байдън за натиск върху Путин (ОБЗОР – ВИДЕО)