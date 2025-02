И Кремъл потвърди: Има шанс Путин и Тръмп да се срещнат през февруари

Преговорите между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин на четири очи може да се проведат преди края на февруари. Това допусна говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от контролираната от режима информационна агенция ТАСС. Той посочи, че среща между американския държавен глава и издирвания от съда в Хага диктатор все пак може да се осъществи по-късно - т.е. след този месец.

„(В края на февруари) може да има, а може и да няма (среща)“, каза Песков, отговаряйки на въпрос на журналисти.

Преди това Доналд Тръмп заяви, че може да се срещне с Владимир Путин този месец. "Вероятно", каза републиканецът в края на пресконференция в "Мар а Лаго" в Палм Бийч, когато беше попитан дали очаква дискусия с диктатора през февруари.

