Ядрено оръжие: Франция тества нова ракета, Ердоган иска проверка на Израел (ВИДЕО)

Модифицираната версия на ракетата изминава 10 000 км и е 1000 пъти по-мощна от бомбата, хвърлена над Хирошима. Тя носи 10 отделни бойни глави, всеки от които има собствена траектория.

Ракета беше изстреляна в района на френския департамент Ланд от ядрена подводница и падна в Атлантика на няколкостотин километра от брега.

#France tested the M51.3 intercontinental ballistic missile without a nuclear warhead. This was stated by the country's Minister of Defense Sébastien Lecornu. pic.twitter.com/8sayXWafim