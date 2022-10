Кадиров и Пригожин клатят стола на Путин, а на фронта не правят нищо значимо

Поведението на чеченския лидер Рамзан Кадиров и на създателя на ЧВК Вагнер Евгений Пригожин подкопава все повече властта на руския президент Владимир Путин, макар на повърхността нещата да не изглеждат катастрофални. И Кадиров, и Пригожин за пореден път отправиха критики относно развитието на войната в Украйна, които по същество са критики към Путин.

Цитиран от опозиционното руско издание "Медуза"* с изказвания в телеграм канала си, Кадиров се оплаква как всъщност „специалната военна операция” си е война и че макар да е обявено военно положение в четирите незаконно анексирани от Русия украински области (Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска), украинците не се притесняват и стрелят. "Ако дори един снаряд полети в наша посока, трябва да изравним градовете им със земята, за да разберат, че не може да си помислят дори да стрелят по нас", казва Кадиров, с което ясно показва недоволството си, че Русия буквално стреля само един-два дни (10 – 11 октомври) след взрива на Кримския мост.

Kadyrov wants to burn all Ukrainians and says that Odesa is the territory of the Russian Federation🤦 pic.twitter.com/sVrfH9Fwck — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 25, 2022

Същевременно в The Washington Post се появи запис от личен телефонен разговор на Пригожин, в който той яростно критикува руското военно министерство, че използва армията му (ЧВК Вагнер) като основна ударна сила, без да му осигурява повече пари за необходимите оборудване и екипировка. Официално Пригожин отрече тези думи в коментар пред американското издание, но те са показателни с поведението му досега – дискредитиране на руското военно министерство т.е. институцията, която би трябвало оперативно да командва какво правят руските сили в Украйна.

Тази поредна публична изява на Пригожин според оценка в дневния доклад на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) е поредното доказателство, че Готвачът на Путин всъщност оспорва монопола на Путин върху руското информационно пространство. Всъщност ЧВК Вагнер е упорито рисувана като елитна сила, макар че от началото на лятото атакува Бахмут и не може да го превземе.

Военните действия в Украйна

Message of the command of the Armed Forces of Ukraine to russian soldiers.

We call on everyone who wants to live to surrender. pic.twitter.com/MzX2gzbrVR — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 25, 2022

В Херсонска област руснаците продължават да се подготвят да отстъпят и минират определени райони при река Днепър, както и подготвят защитни позиции на източния бряг на реката. Конкретно, според Генералния щаб на украинската армия, подготовка за установяване на руска защитна позиция има при Горностаивка, на 40 километра северозападно от Нова Каховка. Има опити от руснаците да се поправят унищожени в миналото понтонни мостове.

The work of operators of the 59th OMBr in the Kherson region pic.twitter.com/o6GiZI5KUU — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 25, 2022

Видимо голямо раздвижване на фронта в Херсонска област все още няма, като основно се водят артилерийски дуели и украинската армия по-твърдо гледа към Берислав и Нова Каховка. Украинците продължават да нанасят артилерийски удари с по-дългобойни оръжия като HIMARS по ключови за руснаците военни обекти, като продължават да се появяват видеа за удара срещу бойци на Рамзан Кадиров в Кайри, на 27 километра североизточно от Нова Каховка: ВИДЕО: Украйна изби десетки кадировци в Херсон, Пригожин говори смешки, докато ЧВК Вагнер губи в Бахмут

... not for long

Dozens killed by 🇺🇦 strike on their base pic.twitter.com/qspTDPtuWy — C4H10FO2P (@markito0171) October 25, 2022

Сериозно внимание следва да се обърне и на т.нар. евакуация на цивилни от Херсон. Назначеният от руснаците зам.-областен управител Кирил Стремоусов обясни как 22 000 души вече са преселени от западния бряг на Днепър на източния и че "по програмата за преселване" на руските окупационни власти броят на "преселените" трябва да е 60 000 души. Възниква въпросът дали това не е пореден фрагмент от руската политика на преселване на украинци от вече завладени украински земи с цел обезлюдяване и евентуално презаселване с етнически руснаци.

В Донецка област също няма значима промяна в позициите на фронта. При Бахмут ЧВК Вагнер не само не осъществява напредък, а на някои места е принудена да отстъпи – например при т.нар. асфалтов завод в източните покрайнини на Бахмут. При Соледар украинците също успешно блокират опитите за руско настъпление, според сутрешната сводка на Генералния щаб на Украйна и според данни от руския телеграм канал "Рибар". Сега военните сили на т.нар. ДНР оповестиха гръмо в Телеграм, че битката за Авдеевка е в разгара си и те се стремят да обкръжат града, но руският военен блогър Борис Рожин категорично заявява, че няма достатъчно руски сили, за да се стигне до обкръжаване и превземане на Авдеевка в момента.

В Харковска и Луганска област надлъгването по линията Сватово – Кремена продължава. Руснаците твърдят, че са отблъснали фронтална украинска атака срещу Кремена, а украинците – че не са позволили на руснаците да атакуват успешно Билохоровика, при река Северски Донец. Има данни, че украинците трупат хора и техника за офанзивни операции, а руснаците допълнително подсилват защитата на Сватово. Според управителя на Луганска област Серхий Хайдай целият бряг на река Красна при Сватово е миниран от руснаците. От руска страна има информация, че украинците се стремят да направят пробив от Лиман към границата с Белгородска област, който ще позволи прекъсване на важни логистични линии за руската армия в Сватово.

The railway pontoon bridge over the Oskil River destroyed by uncle HIMARS, which the occupiers built at the end of June and used to supply their troops in Kupyansk and Izyum pic.twitter.com/SWAS0dth2d — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 25, 2022

Интересна новина е и, че Русия е пратила жалба до Съвета за сигурност на ООН и до генералния секретар на ООН Антониу Гутериш относно дейността на "американски биологични лаборатории" в Украйна. Русия иска по този въпрос да има заседание на Съвета за сигурност на 27 октомври. В жалбата, според публикация в контролираната от Кремъл руска информационна агенция "Интерфакс", пише, че ООН трябва да изясни дали Вашингтон и Киев със сътрудничеството си спазвали Конвенцията за биологичните оръжия.

Какво всъщност са въпросните биолаборатории, които руската пропаганда демонизира отдавна: Биолабораториите в Украйна - какво всъщност правят САЩ там

Междувременно, при посещението си в Украйна, германският президент Франк-Валтер Щайнмайер обеща, че Германия ще достави още 4 системи за залпов огън MARS II и 4 гаубици. Това е германският еквивалент на тежка форма на HIMARS.

ОЩЕ: Българин показа кои са руснаците, стоящи зад бомбардировките, спрели тока в Украйна

* Meduza или "Медуза" е интернет издание, създадено от бившия главен редактор на Lenta.ru Галина Тимченко през 2014 година. Публикува материали на руски и на английски език. Редакцията е ситуирана в Рига, Латвия. На 23 април 2021 година "Медуза" е включена в списъка с чуждестранни агенти от руското правосъдно министерство. На 2 март 2022 година Роскомнадзор блокира сайта на изданието заради "целенасочено систематично публикуване на информационни материали, съдържащи лъжлива информация, относно същността на специалната военна операция на територията на Украйна..."