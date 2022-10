ВИДЕО: Украйна изби десетки кадировци в Херсон, Пригожин говори смешки, докато ЧВК Вагнер губи в Бахмут

It is reported that the Armed Forces of #Ukraine launched a missile strike on a building in the #Kherson region, where #Kadyrovites were based. According to preliminary information, 40 of them were killed, reports 5 Kanal. pic.twitter.com/TA51SAZrRf

Според предварителна информация, при удара са били убити поне 40 кадировци.

Освен това, изглежда почва да се очертава тенденция силите на ЧВК Вагнер да бъдат спирани и да губят определени позиции при Бахмут. Стигна се до абсурда Евгений Пригожин да коментира, че имало напредък от по "100-200 метра на ден", но това било "нормално" за модерния начин на водене на война. Пригожин обаче явно забравя как украинците напреднаха в Харковска област и колко територия дневно си връщаха през целия септември. Геолокализирани видеокадри показват, че украинците са си върнали от ЧВК Вагнер завод за производство на бетон, който "вагнеровците" атакуваха 2 месеца, преди да го превземат. Заводът се намира на около 2,5 километра източно от центъра на Бахмут.

Visual confirmation that that the concrete plant in Bakhmut was liberated. More than 2 months of fighting and dying for Putin’s Wagnerites, and lost in within 48h. #Bakhmut #Ukraine #Donetsk pic.twitter.com/6cjHKEyX3l — (((Tendar))) (@Tendar) October 24, 2022

Иначе руските сили продължават да атакуват към Бахмут и продължават да не постигат значителни успехи. Руски атаки са спрени при Соледар, Спирно, но също и Маринка т.е. в тила на град Донецк. В Иванград (предградие на Бахмут) също има отбита руска атака. Изглежда при Писки и Маринка обаче руснаците имат някакъв минимален напредък, поне ако се съди от геолокализирани кадри на разрушена руска военна техника.

@GeoConfirmed



"Destruction of a Russian BMP after running over an Anti-Tank mine laid by paratroopers of the Ukrainian 79th Air Assault Brigade in Donetsk Oblast."



🧭North of #Marjinka, oblast #Donetsk, #Ukraine

📍 47.958022, 37.511601 pic.twitter.com/BCjSTc6NLz — Doppelot 🌻 (@doppelot) October 24, 2022

Интересен щрих от войната е, че бившият ръководител на "Роскосмос" Дмитрий Рогозин твърди, че вече е на бойното поле в Запорожка област. Дали обаче е така наистина, предстои да видим.

The former head of Roskosmos, Dmitry Rogozin, published his photo against the background of a combat vehicle with the letter "Z". According to Rogozin, the photo was taken at the front line in the #Zaporizhzhia region.



Bets on his capture are open. pic.twitter.com/uCQglHrnt5 — NEXTA (@nexta_tv) October 24, 2022

Има информация и за успешно завършена диверсионна операция в Брянска област. Разрушени са релси по жп път, който свързва Русия с Беларус и който се използва активно за превоз на военна техника.

ОЩЕ: Българин показа кои са руснаците, стоящи зад бомбардировките, спрели тока в Украйна