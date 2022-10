Българин показа кои са руснаците, стоящи зад бомбардировките, спрели тока в Украйна

Scourge of the Russian intelligence services, Christo Grozev, has spent the last several months piecing together the team responsible for programming Russian cruise missiles launched at targets in Ukraine, frequently hitting civilian infrastructure. pic.twitter.com/gKpSZbFczu

Командирът, който е отговорен за работата на екипа по планиране на ударите изглежда е полковник Игор Багнюк. Именно данните за негови телефонни разговори показват, че той и подчинените му са почнали да разговарят по телефоните си в много по-голям обем от обичайното, като това започва от 2 октомври, пише Елиът Хигинс, създателят на Bellingcat. "Пикът на разговорите" е 9 октомври. Припомняме, че взривът на Кримския мост стана на 8 октомври т.е. това е косвено доказателство, че Руската федерация е планирала унищожителната ракетна атака срещу Украйна, която проведе на 10 октомври, преди да се е случило каквото и да е на Кримския мост.

Междувременно, от украинска страна отчитат стабилен спад на руските ракетни и въздушни удари, както и на удари с дронове. За последните 24 часа има 3 руски удара с ракети и 12 въздушни удара, според сутрешната сводка на Генералния щаб на украинската армия. Ръководителят на украинските разузнавателни служби генерал-майор Кирило Буданов заяви, че руските удари срещу украинската критична инфраструктура отслабват. Буданов е категоричен, че Руската федерация е спряла да търси като цел украински военни обекти и се е съсредоточила върху цивилна инфраструктура с цел всяване на страх и паника в украинското общество. Според украинския разузнавач, Русия вече има едва 13% от това, с което е разполагала като резерви що се отнася до ракетите "Искандер"; 43% по отношение на "Калибър" и 45% по отношение на ракетите Kh-101 и Kh-555. Всички тези ракети се считат за високоточни оръжия. Но самият Буданов подчерта, че на руските крилати ракети им липсва точност, защото една от тях е била насочена към сградата на Украинската служба за сигурност (СБУ), обаче я е пропуснала с 800 метра.

В светлината на темата с ракетните удари вече има впечатляващо видео с "гробище" на руски ракети.

The video shows the graveyard of missiles with which #Russia tried to wipe out #Kharkiv.



There are more than a thousand different missiles. Earlier, Volodymir Zelenskyy stated that Russia had launched about 4,500 missiles since the start of the war. pic.twitter.com/yYS1uGMN37 — NEXTA (@nexta_tv) October 24, 2022

Буданов се оказа и поредният, който настоява, че все повече има настроения в Кремъл за започване на мирни преговори и кръг, който подкрепя това. Пример за твърдението на Буданов са и думи на създателя на ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, който за пореден път уточнява как е "участник в партията "Война до победен край" – т.е. явно има и други, които не са "участници" в тази "партия". Но пък ново проучване на Киевския международен институт по социология сочи, че 86% от украинците са против мирни преговори с Русия.

Ролята на Пригожин във военното командване на руските сили става все по-силна и следва да бъде внимателно следено развитието на нещата, защото той може в един момент да се окаже сериозно препятствие пред Путин заради амбициите си, предупреждава американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) в дневния си доклад. Показателно е, че Игор Гиркин (Стрелков), бивш военен министър на ДНР и основен обвиняем за свалянето на полет MH17, който е все по-яростeн критик на руското военно командване, изглежда е влязъл в редиците на ЧВК Вагнер – според твърдения в пространството на руските военни блогъри. Гиркин отдавна си мечтае за собствен батальон, а ако действително е заедно с Пригожин, това може да укрепи създаването на крайно националистично крило за постигане на руска военна победа в Украйна.

Военните действия в Украйна

The Armed Forces of #Ukraine liberated more than 90 settlements in the Kherson region - Operational Command "South".



In the video, a resident of one of the liberated settlements shows the Ukrainian flag and says that "this flag is like our country — torn, but not broken." pic.twitter.com/RddGBYxhqJ — NEXTA (@nexta_tv) October 24, 2022

Херсон няма да бъде изоставен от руските сили без битка. Това е позицията на генерал-майор Кирило Буданов, който повтори украински твърдения, че руснаците се готвят за улични боеве в града. Освен това, Генералният щаб на украинската армия предупреди, че руснаците минират определени позиции по Днепър, за да осигурят евентуално изтегляне на руските части през реката. Засега, по украински разузнавателни данни, руснаците все още не са минирали толкова сериозно язовирната стена при ВЕЦ Каховка, че да я разрушат изцяло, но със заложените взривове може да предизвикат по-локални наводнения. Частично оттегляне на руски войски в западната част на Херсонска област има, но това не значи, че такова е започнало и от самия град Херсон. Засега данните за Херсон сочат за изтегляне на цивилни, но се виждат косвени доказателства, че не е много вероятно градът да бъде изоставен без бой – например, разрушават се телекомуникационни съоръжения и по украински данни градът е без интернет връзка от 23 октомври. В града действа и украинско партизанско движение – видео показа взрив на автомобил, но не е ясно чия е била колата.

GeoConfirmed.



"A carbomb exploded in the centre of Kherson. Explosives were bound to a pole, two passers-by were injured."



46.655811, 32.639804



GeoLocated by @auditor_ya https://t.co/l9VX6gLC8w — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) October 23, 2022

Russians are breaking all communication cables in Kherson, they want to leave the city without communication. pic.twitter.com/KN5DwAN4Ld — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) October 24, 2022

Дори според данните на руското военно министерство обаче украинците засилват натиска за настъпление в Херсонска област – с действия в северната част на областта, в района на Трифоновка. Продължават и украинските артилерийски обстрели по ключови военни позиции на руснаците – например във ВЕЦ Каховка. А украинското командване "Юг" съобщи за четири разрушени от украински обстрел руски оръжейни склада в районите на Берислав и Первомайск. Има и успешен удар на украинските сили в Енергодар, само на 6 километра от АЕЦ Запорожие, като украинските данни са за убити поне 50 руски войници, разквартирувани в местен хотел. Руснаците обаче твърдят, че в хотела имало персонал на "Росатом" за управление на АЕЦ Запорожие. Отделно, кметът на Мелитопол Иван Федоров съобщи, че болница в Токмак е препълнена с ранени руснаци, след украински удари по военни цели в Запорожка област.

The Аліса hotel in Enerhodar (47.484003, 34.654640) was burning this morning, reportedly shelled. Per the Ukrainian Enerhodar mayor Orlov Dmytro, the site was used by occupiers and collaborators https://t.co/NMJO2d0QtL

(@geoconfirmed) pic.twitter.com/AXT5dblG0f — erich_auerbach (@zcjbrooker) October 23, 2022

В Донецка област, при Бахмут особена промяна няма, но изглежда почва да се очертава тенденция силите на ЧВК Вагнер да бъдат спирани и да губят определени позиции. Стигна се до абсурда Евгений Пригожин да коментира, че имало напредък от по "100-200 метра на ден", но това било "нормално" за модерния начин на водене на война. Пригожин обаче явно забравя как украинците напреднаха в Харковска област. Геолокализирани видеокадри обаче показват, че украинците са си върнали от ЧВК Вагнер завод за производство на бетон, който "вагнеровците" атакуваха 2 месеца, преди да го превземат. Заводът се намира на около 2,5 километра източно от центъра на Бахмут.

Visual confirmation that that the concrete plant in Bakhmut was liberated. More than 2 months of fighting and dying for Putin’s Wagnerites, and lost in within 48h. #Bakhmut #Ukraine #Donetsk pic.twitter.com/6cjHKEyX3l — (((Tendar))) (@Tendar) October 24, 2022

Иначе руските сили продължават да атакуват към Бахмут и продължават да не постигат значителни успехи. Руски атаки са спрени при Соледар, Спирно, но също и Маринка т.е. в тила на град Донецк. В Иванград (предградие на Бахмут) също има отбита руска атака. Изглежда при Писки и Маринка обаче руснаците имат някакъв минимален напредък, поне ако се съди от геолокализирани кадри на разрушена руска военна техника.

@GeoConfirmed



"Destruction of a Russian BMP after running over an Anti-Tank mine laid by paratroopers of the Ukrainian 79th Air Assault Brigade in Donetsk Oblast."



🧭North of #Marjinka, oblast #Donetsk, #Ukraine

📍 47.958022, 37.511601 pic.twitter.com/BCjSTc6NLz — Doppelot 🌻 (@doppelot) October 24, 2022

В Харовска и Луганска област лека-полека украинците изместват фронта към линията Сватово – Кремена, твърди Олексий Арестович, съветник на политическия кабинет на украинския президент Володимир Зеленски. Ако тази линия бъде пробита, цялата руска военна логистика за фронта в Украйна ще трябва да бъде прекроявана. Точка на сериозно напрежение е Билохоривка, като и украинската, и руската страна съобщават за боеве там. Украинците използват и HIMARS за точни удари по руски военни обекти в Сватово, Попасна, Рубежно.

За страха от украински пробив в Луганск говори и съобщение на губернатора на Курска област Роман Стравойт. Той информира, че са завършени две допълнителни защитни съоръжения по руско-украинската граница с Луганска област.

