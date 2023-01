Кадиров: Ще мина през цяла Европа да очистя народите на Стария свят от мерзостите

Припомняме, че това бе извършено от датския крайнодесен политик Расмус Палудан, който по-рано вече два пъти е изгарял свещената книга на мюсюлманите (в знак на протест срещу турския президент Ердоган). Предишните му акции накараха шведският боец ​​от чеченски произход Хамзат Чимаев да призове властите да реагират. В отговор Палудан обеща да „поздрави“ цяла Чечения заедно с Кадиров и заяви, че Чимаев никога няма да бъде швед. След това той за трети път публично изгори Корана миналата седмица.

Сега Кадиров също реагира на случая като заяви:. „Всемогъщият е търпелив и строг в наказанията, така че знай, датски страхливецо, че ще намериш наказанието, което толкова ревностно търсиш“, цитира го телеграм каналът "Осторожно, новости".

Кадиров заяви още, че Европа е прокълната от Всевишния и обеща още, че никога не би простил този акт, както и "милиард и половина мюсюлмани по света“.

Rasmus Paludan burned the Koran again at the #Russian Embassy in #Denmark



Paludan said that now the Koran is burning because of Chechnya and Kadyrov personally. He added that if people in #Chechnya learned how to behave, there would be no need to burn the Koran. pic.twitter.com/mGpembXb6T