Не много - така чеченският лидер Рамзан Кадиров отговори на въпрос на руски журналист колко още "украинските шейтани" ще се разполагат удобно в руската Курска област.

На уточняващо питане дали украинците ще са там "още малко" или до края на годината, Кадиров избра първата опция, гарнирайки я с думите, че украинците щели да пълзят до края на година и после "ще разчистим бъркотията". Колко верен е изборът му - предстои да видим, но да не забравяме, че според такива като чеченския лидер Киев трябваше да е за 3 дни руски: Нещата вървят добре, но всичко е относително: Генерал на Кадиров за Курск (ВИДЕО)

