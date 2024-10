Много беше зле в началото, сега нещата са по-добре, но всичко е относително - така прочулият се с абсурдни изказвания чеченски генерал Апти Алаудинов, един от приближените до Рамзан Кадиров, описва ситуацията в Курска област.

Алаудинов си призна колко неподготвена е била руската армия при старта на операция "Курск" на 6 август, 2024 година от украинската армия - руснаците са били хванати "по бели гащи". По думите на чеченския генерал, руснаците нямали "нито един дрон във въздуха" и никой не можел да каже къде бил противникът, даже къде били руските позиции т.е. тотална дезорганизация. Затова било много трудно да се нанесат такива загуби на украинците, че да спрат настъплението.

Сега обаче украинската армия била спряна, по-голямата част от влезлите в Курска област украинци били унищожени, затова украинското командване вкарвало постоянно резерви и "съгласно теорията на относителността нещата вървят добре" (Към 10 октомври, 2024 година, руското военно министерство твърди, че украинската армия е дала над 21 550 жертви /убити, ранени и изчезнали по време на акция/ т.е. два пъти повече, отколкото сочеха редица оценки като число на влезлите в Курска област украински части в началото на операцията. Отговор защо тогава Русия не отвоюва нищо съществено няма): Русия "изби" цялата украинска армия в Курска област - Путин защо не се хвали, че Курск пак е руски?

Apti Aladulinov stated today that during the initial invasion of Kursk, the Russian forces lacked even a single UAV in the region and were unaware of the Ukrainian Armed Forces' positions or their own strategy.



