Капитан HIMARS изпепели руски военен лагер, жертвите са много (ВИДЕО)

Ударът е направен с помощта на местни хора, които са предали точното местоположение на украинската армия. Предвид разстоянието до активната фронтова линия, ударът е извършен с високоточно оръжие – според украински информационни канали става въпрос за HIMARS.

Лагерът е наскоро създаден, като идеята му е там да се провеждат допълнителни обучения и да почиват тези руски части, които са в ротация при боевете в Запорожка област.

Колко точно са жертвите след руснаците се изяснява, уточняват в телеграм канала на украинското партизанско движение, но на долното видео се вижда как поне на пет места в лагера са събрани руски военни, което предполага много жертви:

ОЩЕ: Най-цененият руски военен дрон на парчета: "Лекът" е картечница (ВИДЕО)

Dzharylhach island in occupied Kherson region. MR Himars decided to pay it a visit. Tungsten balls go brrrrrrr. pic.twitter.com/yyEaTCLGnC