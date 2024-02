Като затвор: Имиграционни центрове във Великобритания

Центровете в Обединеното кралство все още имат да извървят дълъг път, се казва в доклада на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията (КПИ). По време на посещение в страната между март и април 2023 г. комитетът отбеляза няколко проблема, свързани с несигурността относно това колко дълго да бъдат задържани мигрантите, „подобните на затвор“ условия в центровете и лечението на тези, които показват симптоми на психични заболявания.

Правителството на Обединеното кралство разкритикува доклада, заявявайки, че не „припознава много“ от съдържанието му. (Отговорът може та прочетете тук) Докладът предлага набор от препоръки за Downing Street, който в момента се опитва да прокара спорния си законопроект за депортиране на търсещи убежище в Руанда през Камарата на лордовете.

UK government is deporting asylum seekers to Rwanda. Heald in immigration detention camps with their only crime being is fleeing war torn areas. Today I joined the demonstration at Brook House immigration detention center in Gatwick. Very emotional. #stoprwanda #stoptheplane pic.twitter.com/pHVhCBLC06