Киев: Гутереш отхвърли поканата на Украйна за срещата за мир, но прие тази на престъпника Путин

Украинското външно министерство осъди планираното посещение на генералния секретар на ООН Антонио Гутереш в Русия. На 24 октомври той ще се срещне с диктатора Владимир Путин в Казан - за първи път от април 2022 г.

"Генералният секретар на ООН отхвърли поканата на Украйна за първата световна среща на върха за мир в Швейцария. Той обаче прие поканата за Казан от военнопрестъпника Путин. Това е погрешен избор, който не допринася за каузата на мира. Той само вреди на репутацията на ООН", обявиха от Министерството на външните работи в Киев.

The UN Secretary General declined Ukraine's invitation to the first Global Peace Summit in Switzerland. He did, however, accept the invitation to Kazan from war criminal Putin. This is a wrong choice that does not advance the cause of peace. It only damages the UN's reputation.