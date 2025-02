Кличко: САЩ трябва да разберат условията, в които живеем и се борим три години

"Нашите партньори трябва да разберат условията, в които нашата страна живее и се бори от три години, загубите, които украинският народ е претърпял, и колко жизненоважен е мирът за нас днес, както и важността на подкрепата от нашите партньори и приятели". Това написа в социалната мрежа Х кметът на Киев Виталий Кличко след бурната среща между Зеленски и Тръмп в Белия дом. Още: Рискувате Трета световна война: Ванс и Тръмп нападнаха Зеленски, той не им остана длъжен (ВИДЕО)

"Надявам се Украйна да запази подкрепата на Съединените щати, която е много важна за нас. Днес не е време за емоции. От никоя страна. Трябва да намерим обща основа. Благодарни сме на американския народ за подкрепата им към Украйна от самото начало на пълномащабната война – с оръжия, системи за противовъздушна отбрана и значителна финансова и икономическа помощ", посочи той.

"Убеден съм, че сътрудничеството и доверителните отношения между Съединените щати и Украйна са от решаващо значение за сигурността и стабилността в Европа и за бъдещето на демокрацията по света. Трябва да изградим такива взаимоотношения, особено в този критичен момент за Украйна. В противен случай агресорът ще се възползва от ситуацията, чакайки всяко оправдание", предупреди още кметът на Киев.

3/3 Our partners must understand the conditions in which our country has been living and fighting for three years, the losses the Ukrainian people have suffered, and how vital peace is to us today, as well as the importance of the support of our partners and friends.