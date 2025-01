Руското настъпление принуждава Украйна да затвори ключова въглищна мина: Какви ще са последиците?

Покровск в Донецка област все още не е паднал, макар руската офанзива срещу стратегически важния град в Донбас да продължава от падането на Авдеевка през февруари, 2024 година. Руските сили са само на няколко километра от града, но защитниците още се държат. Въпреки това от някогашните 85 000 жители в миньорския град са останали по-малко от 10% и повечето от тях са работници в минното предприятие "Покровскуголь" - мината край града е единствената на контролираната от Украйна територия, в която се добиват коксови въглища с огромно значение за стоманодобивната промишленост.

В средата на декември компанията "Метинвест", която експлоатира мината, реши да спре работа в един от участъците, разположен в село Песчаное недалеч от града, тъй като фронтовата линия съвсем наближи и боевете се затегнаха. От прессъобщение на компанията тогава стана ясно, че само една от секциите на мината е спряла работа, останалите ключови съоръжения все още работят. Но ситуацията се влоши заради зачестилите обстрели, което е наложило евакуация на работници и семействата им. Специално тази добивна площадка осигуряваше около половината от общото производство на въглища, което се осъществява от "Метинвест", уточни тогава изданието "Hromadske".

