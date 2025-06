"Бой между две малки деца в парка": Тръмп със странно сравнение, заплаши със санкции и Киев, и Москва (ВИДЕО)

„Говорихме за Русия и Украйна, бихме искали да видим края на тази война. Може би ще стане. Но преди няколко дни се случи нещо и сега ще има отговор, и това ескалира... Нито Мерц, нито аз съм доволен от това. Но мисля, че ще бъдем успешни и ще спрем войната“. Това каза американският президент Доналд Тръмп по време на срещата си с новия германски канцлер Фридрих Мерц.

🇺🇸🇩🇪 “We talked about Russia and Ukraine — we’d like to see this war end. Maybe it will. But something happened a few days ago, and now there will be a response, and it escalates... He (Merz) is not happy about it, and neither am I. But I think we will be succesful and stop it,”… pic.twitter.com/z4VozelPAg