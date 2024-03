Колосални жертви, но напред: Русия разширява завоеванията отвъд Авдеевка (ВИДЕО)

Официалната украинска статистика за изминалото денонощие сочи за 1160 дадени жертви в жива сила от руснаците. И въпреки че като цяло интензивността на боевете по целия фронт за последните 24 часа е намаляла според сутрешната сводка на украинския генщаб, кръвта не спира да се лее.

Специално в направлението при Авдеевка има чувствително намаление на руските атаки – 14 отбити руски пехотни атаки по линията Невелско – Тоненко – Орловка – Бердичи, която се намира на около 10-15 километра в лек полукръг от югозападн на северозапад от Авдеевка.

Вчера и в Тоненко, и в Орловка руснаците издигнаха своите знамена – но изглежда двете села не са превзети така, че да говорим за пълно прочистване. Показателно е какво пише популярният руски военен телеграм канал "Рибар" в обзора си за деня – "врагът не спира да се опитва да си върне загубените преди това позиции, най-тежка е ситуацията при Тоненко". "Рибар" е създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, който е награждаван от издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин и участваше през 2022 година в работна група за определяне статута на руските военнослужещи в Украйна. Вчера следобед руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов обяви, че руснаците са превзели Тоненко, но явно не е точно така и украинците все още имат някакви позиции.

Tonen’ke is also lost. Both towns were likely, like I assessed, already mostly abandoned.



Russia installed their rag. https://t.co/CSBdd5TKAr pic.twitter.com/hNz77y6bco — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 2, 2024

Колко е тежка ситуацията – долните две видеа дават представа:

ВИДЕО 1 (18+) - американски БТР "Брадли" и куп дронове посрещат руска щурмова група и я размазват изцяло

ВИДЕО 2 (18+) – равносметката от горното видео, включително с кадри, показващи избити на почти същото място руски войници при предишна атака

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, обаче предупреждава в свой анализ, че руснаците съсредоточават много сили в направлението при Авдеевка. Машовец изброява всички хвърлени руски части по полкове и бригади, като изчислява, че там има над 86 000 руски войници (малко повече от размера на украинската армия, който Владимир Путин е искал като едно от условията за мирен договор: Проваленият договор за мир в Украйна: Документираната наглост на Путин) с над 600 бронирани бойни машини, над 820 артилерийски системи (оръдия и гаубици), над 230 ракетни системи за залпов огън. Малко вероятно е скоро да има намаляване на руските атаки и промяна на фокуса към други направления на фронта – руското командване се цели в развитие на тактическия успех при Авдеевка в оперативен, а за да го спре, нашата армия ще трябва да положи много усилия – нужни са цял набор спешни мерки минимум за забавяне на руските сили по линията Очеретино – Уманско, смята Машовец, който явно не счита, че украинците дълго ще поддържат позиции по линията Тоненко – Орловка – Бердичи. Отделно той пише в друг анализ, че руснаците специално са подсилили военната си авиация по отношение на направлението към Авдеевка. Причината – сериозните скорошни загуби на изтребители-бомбардировачи, които претърпяха. Руското командване не иска да се откаже от тежките бомбардировки с авиационни умни бомби, смята Машовец. Същата е оценката и на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната), след като вчера беше съобщено за нов свален руски изтребител-бомбардировач Су-34, а още един, както и един Су-35, са избегнали най-лошото за тях съгласно съобщение на главнокомандващия украинските ВВС генерал Микола Олещук: Капят като круши: 15-ти руски "Су" за 2 седмици е на земята, нова атака с дронове в Русия

Боевете извън Авдеевка

Иначе за пореден ден най-горещо е в направлението „Маринка“ (Новопавловско направление, селата Григоровка, Победа и Новомихайловка) – 25 отбити руски пехотни атаки по украински данни. Няма никакви руски хвалби за напредък:

Near Novomykhailiivka, 4 infantry fighting vehicles and a tank reached a state of demilitarization while trying to attack the positions of the Ukrainian Armed Forces. pic.twitter.com/RChkHj1CEY — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 2, 2024

При Бахмут също е тежко – 15 отбити руски пехотни атаки според украинския генщаб, при Богдановка (5-6 километра северозападно от Бахмут), Ивановско (5-6 километра запад-югозапад от Бахмут), Клещеевка (7 километра юг-югозапад от Бахмут) и Андреевка (10 километра юг-югозапад от Бахмут). "Рибар" съобщава за украински контраатаки в Богдановка и Клещеевка, които били отблъснати, но тонът на информацията подсказва, че руснаците засега не само не могат да пробият специално в Ивановско и Богдановка, за да си осигурят плацдарм за атака на Часов Яр, ами трябва да се борят да не бъдат отблъснати:

A Russian BMP destroyed by units of the 93rd Mechanized Brigade in the Bakhmut direction. pic.twitter.com/u89azrtHpL — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 2, 2024

При Работино, в западната част на Запорожието (направлението Орехов – Токмак – Мелитопол) нещата от няколко дни са в паритет след няколко неуспешни руски опита Работино да бъде върнато в руско владение:

Another failed Russian attack in Robotyne. pic.twitter.com/Cy4Cvt56ss — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 2, 2024

Засилват се руските бомбардировки до Мала Токмачка, отново в Запорожка област:

В Кринки, на източния бряг на Днепър - 30 километра североизточно от Херсон и 2 километра източно от самата река, боевете не спират, а руснаците все така не могат да се справят с украинското предмостие в селото:

Two Ukrainian marines helping a group of russian servicemen to liberate Krynky from their own presence. Only one russian soldier managed to leave the close combat. pic.twitter.com/xvvU3l1aJM — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) March 2, 2024

За пореден украинският генщаб съобщава за само 1 руски военен кораб в Черно море и 1 в Азовско, нито един от тях не е носител на ракети "Калибър". Два такива има в Средиземно море. А Константин Машовец пише, че руснаците срещат сериозни трудности да попълнят с техника и жива сила Руския черноморски флот – поразената от украински удар подводница "Ростов на Дон" едва ли ще се върне на вода преди края на 2025 година, отделно два десантни кораба проект 775 са на ремонт, а малък ракетоносец проект 22800 „Амур“ има неизправности в радиолокационната система за ракетна система „Панцир“ и също не е готов за бойно дежурство, изброява Машовец.

