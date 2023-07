Командирите от "Азовстал" се върнаха със Зеленски от Турция, ТАСС подсмърча горчиво (ВИДЕО и СНИМКИ)

След като през септември миналата година те бяха разменени срещу кумеца на Владимир Путин - Виктор Медведчук, се появи информация, че ще останат в Турция до края на войната. Оказа се обаче, че не е така (освен ако не предстои бърз край на войната): Размяна на пленници: Украйна освободи 55 руснаци срещу бойци от полка "Азов" (СНИМКИ)

Володимир Зеленски се появи на визита в Турция още на 7 юли, но се върна в Украйна за посещение на Змийския остров в Украйна днес, 8 юли - ден номер 500 от войната, подпалена от издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на деца руски диктатор Владимир Путин. След това обаче украинският президент пак се върна в Турция и имаше визита при Вселенския патриарх Вартоломей. Веднага след нея стана ясно, че командирите на "Азов" се връщат със Зеленски обратно в Украйна.

Най-знаковите имена, които бяха в Турция, са Денис Прокопенко с позивна Редис (той е част от "Азов"), Серхий Волински (36-та отделна морска бригада на украинската армия) с позивна Волина, Святослав Паламар с позивна Калина, Денис Шлега и Олег Хоменко. А руската държавна информационна агенция ТАСС отбелязва събитието с кратка статия, сложена на неособено видимо място в сайта на агенцията и без да има коментар как така турският президент Реджеп Ердоган, възхваляван като съюзник на Путин, прави такива неща. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обяви, че освобождаването на украинските военни е нарушение на споразумението и че никой не е уведомявал Русия за това.

A historical moment: the return of the legendary defenders of #Mariupol to #Ukraine https://t.co/yccsTLEcJr pic.twitter.com/epGZwQoy57