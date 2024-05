Командирът ми иска да ме убие: Разказ на руски войник показва цената на руските успехи на фронта (ВИДЕО)

Войникът твърди, че заради лична омраза командирът му го иска мъртъв. Той добавя, че говори от позицията си на фронта в момент, в който командването го смята за дезертирал. "Извикаха ме да се върна, но останах на позицията си – декларираха ме дезертирал. Ще опитам да издържа колкото мога, скъпа, но направи нещо – опитай нещо, покажи видеото на някого. Толкова съм уморен – ако ви кажат, че съм изчезнал по време на акция, не им вярвайте", заявява войникът, като показва идентификацията си и добавя, че негов другар е заплашен от същата съдба, както и че още няколко души от неговата позиция са вече ликвидирани.

Разказът е показателен щрих на решимостта и бруталните действия, които режимът на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин прилага, за да прекърши Украйна:

