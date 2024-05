Украйна вече има нови оръжия от САЩ, ето кога пристигат Patriot от Испания и Германия (ВИДЕО)

Става въпрос за противотанкови и други ракети, както и 155-мм артилерийски снаряди. Те са пристигнали в Украйна на 28 април - четири дни след като президентът на САЩ Джо Байдън подписа законопроекта за предоставяне на приблизително 61 млрд. долара военна помощ. Втора част от пакета е пристигнала на 29 април, но не се уточнява какво съдържа тя.

NYT, позовавайки се на неназован испански служител, съобщи също така, че испанските ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot ("Пейтриът") наскоро са пристигнали в Полша и "скоро" ще са на фронтовата линия в Украйна. Припомняме, че Испания обяви, че ще прати една партида ракети Patriot, но не и ПВО система.

Новообещаната германска система за противовъздушна отбрана Patriot не се очаква да пристигне в Украйна най-рано до края на юни, съобщава още изданието. Пристигането ѝ може да съвпадне с доставката на първите изтребители F-16. Неназовани официални лица заявяват, че може да отнеме няколко месеца, докато значителен брой западни оръжия и оборудване пристигнат в Украйна.

Снимка: "Пейтриът", Getty Images

Междувременно Италия обеща още ПВО на Украйна, а британският външен министър Дейвид Камерън заяви, че Киев може да ползва оръжията от Обединеното кралство за поразяване на цели в Русия: Камерън разреши на Киев да обстрелва Русия с британски оръжия (ВИДЕО).

Турция обаче е отказала да предостави установки C-400 на Украйна - по думите на министъра на отбраната Яшар Гюлер, този въпрос дори не се обсъжда. По-рано САЩ помолиха Анкара да прехвърли такива системи на Киев. Същевременно Германия продължава да предоставя още помощ на украинския си съюзник - компанията Hensoldt ще изпрати още 6 радара TRML-4D. Договорът на стойност над 100 млн. евро е изцяло изплатен от германското правителство, а самите радари ще пристигнат до края на тази година.

Киев ще получи и нови дронове от САЩ: Дронове с автомати и ракети: Ново оръжие от САЩ за Украйна (ВИДЕО).

Високопоставен американски служител, позовавайки се на поверителна военна оценка на САЩ, заяви пред NYT, че Русия вероятно ще продължи да постига незначителни успехи в източната и югоизточната част на страната в навечерието на Деня на победата на 9 май. Той добави, че руските сили вероятно не разполагат с достатъчно жива сила, за да проведат незабавно широкомащабно настъпление. Военната оценка на САЩ заключава, че украинската фронтова линия няма да се срине в близко бъдеще въпреки сериозния недостиг на боеприпаси.

На този фон украински официални лица продължават да подчертават, че основната цел на Русия за 2024 г. остава превземането на Донецка и Луганска област. Командващият украинските сухопътни сили генерал-лейтенант Олександър Павлюк повтори в интервю за The Times, публикувано на 3 май, че офанзивните цели на Русия през 2024 г. са да завземе цял Донбас, както и че руските сили може да се опитат да превземат останалата част от Запорожка област през 2024 г., ако имат успех в Донецк и Луганск. И той, също като зам.-директорът на украинското военно разузнаване Вадим Скибицки, заговори за план на руснаците да атакуват Харков и Суми. Вече се завъртяха теории, че интервюто на Скибицки, в което говори пред The Economist как руските сили "до дни" ще превземат Часов Яр и че Украйна е изправена на ръба на бездната, е дадено още преди Конгресът на САЩ да гласува помощта за Киев - т.е. думите му сега изглеждат като информационен капан за Москва.

Украинците посочват, че през последните месеци руските сили в Украйна не са увеличили значително числеността си. Казват все пак, че руската армия продължава да подобрява бойните си качества като цяло, въпреки че от началото на войната е претърпяла повсеместна деградация, особено сред елитните части. Павлюк заявява, че в момента в окупирана Украйна са разположени около 510 000-515 000 руски военнослужещи. През януари 2024 г. украински официални лица съобщиха, че руските сили разполагат с около 462 000 души личен състав, разположен в Украйна, и отбелязваха, че това е целият сухопътен компонент на руската армия по онова време.

Украинците смятат, че руските военни вероятно ще запазят сегашния си темп на подмяна на личния състав и няма да генерират значителен брой наличен личен състав, необходим за създаване на резерви на стратегическо ниво за по-мащабни настъпателни операции през 2024 г. Павлюк заяви, че Русия възнамерява да "мобилизира" още около 100 000 души личен състав за използване в настъпателни операции през юни и юли тази година, както и още 300 000 души личен състав до края на 2024 г. Той вероятно има предвид текущите усилия за набиране на личен състав на договорна служба и вероятно не се позовава на друго призоваване на резервисти, подобно на частичната мобилизация на Русия през септември 2022 г., анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Руският министър на отбраната Сергей Шойгу изненада, като този път направи особено откровена оценка на руския напредък в Украйна, вероятно в опит да смекчи вътрешните очаквания за близки бъдещи успехи на Москва преди офанзивна операция през лятото на 2024 г. Шойгу заяви по време на конферентен разговор с руското военно ръководство, че от 1 януари 2024 г. руските сили са завзели 547 кв. км територия в Украйна. Според ISW става въпрос за малко по-малко - 516 кв. км.

Сводката на Генералния щаб на украинската армия от сутринта на 4 май показва намаляване на интензивността на фронта – 119 бойни сблъсъка спрямо 134 през предходното денонощие, което обаче в никакъв случай не означава нисък темп на боеве. Най-горещо отново е в направление Авдеевка - Архангелск, Новоалександровка, Сокол, Новопокровск, Уманско, Нетайлово и западно от Семьоновка. Там са отблъснати 34 руски атаки.

A Russian IFV hitting a mine in the Avdiivka direction. pic.twitter.com/4YKpcGFkLo

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че армията обръща повишено внимание и на направлението Покровск (при Авдеевка), където руските сили напоследък са постигнали значителен тактически напредък и "притискат" украинските позиции. Той предупреди, че руските сили се готвят да разширят настъпателните си операции в Украйна и че Киев е изправен пред "нов етап" на войната.

(КАРТА) Според военния анализатор на германския таблоид BILD Юлиан Рьопке руските сили са превзели южната част на Архангелск и са напреднали по средата на пътя между Соловьово и Сокол. Те обаче понасят огромни загуби, което показва пристигането на нови боеприпаси за украинските защитници, отбелязва кореспондентът.

Интересен акцент за Покровск има и в новия анализ на украинския военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е бил част от Генералния щаб. Според него руснаците са на мнение, че украинците нямат ресурс за флангови атаки и затова продължават напред към Архангелск и евентуално от юг към Константиновка в бъдеще. Новоалександровка е следващата им непосредствена цел - там е пътят за Константиновка.

Според руския Телеграм канал "Рибар", поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, на север от Авдеевка руските въоръжени сили успели да постигнат "значителен напредък" в района на Новокалиново и Очеретино. Руският пропагандист Семьон Пегов не пише нищо такова - той отбелязва по-скоро, че руснаците напредвали към Парасковеевка и Константиновка. "Освобождаването на Константиновка ще ни позволи да започнем да подреждаме северния фланг до селището Победа, в чийто район от дълго време се водят позиционни сражения. Освен това под контрола на Въоръжените сили на Руската федерация ще премине участък от пътя, водещ от Маринка до Угледар", посочва Пегов.

(КАРТА) Малки руски успехи са регистрирани в северозападната част на Новомихайловка. За този район вече се предполагаше, че е под руски контрол, но сега това бе потвърдено и визуално. Това казва и "Рибар", посочвайки, че руснаците продължават към Парасковеевка.

От сводката на Генералния щаб на Украйна се вижда, че в Бахмутското направление са отблъснати 27 руски атаки – при Белогоровка, Нови, Клещеевка и Андреевка. Според Машовец украинците удържат линията Клещеевка-Андреевка. Що се отнася до Часов Яр, според него руснаците още не могат от юг да подсигурят Ивановско и да успеят да пробият през сухопътната част на канала "Северски Донец - Донбас". "По мое мнение, ключовата точка за по-нататъшната отбрана на град Часов Яр ще бъде мястото, където пътят Т-0504 пресича канала "Северски Донец - Донбас". Ако украинската армия успее да го задържи, тогава шансовете на руснаците да „проникнат по някакъв начин“ в града от югоизточна посока рязко ще се влошат", смята украинският анализатор.

Украинската разузнавателна платформа DeepState пусна кадри, от които се вижда, че руснаците са ударени в две точки в пределите Часов Яр. "Ситуацията в близост до града остава сложна, защото врагът не спира да се опитва да влезе в града", гласи съобщението.

"Руските въоръжени сили стягат фланговете си и разширяват зоната на контрол в природния резерват "Ступки-Голубовские-2" при Часов Яр, твърди "Рибар". Добавя, че имало руски напредък в участъка Котляровка-Кисловка, където силите на Путин са успели да достигнат до покрайнините, а украинците, "според някои източници", се изтегляли от населеното място.

Според Генералния щаб на украинската армия в направление Новопавловск са отблъснати 16 атаки, към Купянск – 9, към Лиман – 7. На юг руснаците явно не изоставят усилията си да изместят украинците от предмостието на левия бряг на река Днепър – имало е 11 техни неуспешни атаки. Става въпрос за Херсонска област. А в направление Орехов (към Токмак и Мелитопол от украинска гледна точка) украинците са отблъснали 5 нападения на врага към Старомайорско и Работино. Тук говорим за границата между Донецка и Запорожка област.

A Russian TOR air defense system in the Zaporizhzia region destroyed by HIMARS. pic.twitter.com/94wzVcnUDT