Контраофанзивата в Харков става все по-мащабна, ракети полетяха към руския регион Белгород (ВИДЕО)

Украинските сили продължават контраофанзивните операции в източната част на страната, като оказват все по-голям натиск върху руските позиции и логистични линии в източна Харковска област, северната част на Луганска и източната част на Донецка област.

Руски източници съобщават, че украинските сили продължават сухопътните операции югозападно от Изюм, близо до Лиман и на източния бряг на река Оскил, което според съобщенията принуждава руските сили да се изтеглят от някои райони в Източна Украйна и да укрепят други свои позиции. Руските сили там вероятно ще се борят да удържат отбранителните си линии, ако украинците продължат да настъпват все повече на изток, е оценката в ежедневния доклад на базирания в САЩ Институт за изучаване на войната.

ОЩЕ: Откриха масов гроб в отвоювания Изюм

Руски източник твърди, че украинските сили са изтласкали врага от Сосново на северния бряг на река Сиверски Донец и укрепват позициите си в селището. Добавя се, че руските сили може би са се изтеглили от Студенок, непосредствено на запад от Сосново, за да избегнат обкръжение. Официални руски и украински източници съобщават, че силите на Кремъл са укрепили позициите си в Лиман.

Firing from standard ATGM "Fagot" mounted on BMD-2, Kharkiv region pic.twitter.com/Xuwwc4xtPo — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) September 15, 2022

Генералният щаб на Украинската армия твърди, че "остатъците" от 202-ри и 204-ти мотострелкови полкове на 2-ри армейски корпус на т.нар. Луганска народна република (ЛНР) са били разформировани в резерв, което вероятно означава, че са подсилили елементите на руския боен армейски резерв, сражаващи се в Лиман.

Съобщава се, че украинските сили напредват през река Оскил в северната част на Харковска област. Руски източник твърди, че украинците изграждат бази и артилерийски позиции на територията на областта, включително и артилерия в Хрянкивка на източния бряг на река Оскил, в близост до магистрала R79. Потвърдена украинска позиция в Хрянкивка би означавала, че руската фронтова линия на изток от река Оскил е слаба и/или че линиите на руските сили в този район са по-далеч на изток от реката, отколкото се смяташе досега. Руски източник твърди, че украински диверсионни и разузнавателни групи от време на време пресичат река Оскил в определени райони, които не се уточняват.

Силите на Киев са продължили операциите по нарушаване на руската логистика в Източна Украйна. Нанесли са удари по тиловите райони в окупираната Луганска област, включително Лисичанск, Светлодарск, Перевалск и Кадиевка, разположени по основните руски ГКПП. Руски и украински източници са водили артилерийски двубой на границата между Харков и Белгородска област в Руската федерация.

Според местни медии над 20 ракети са полетели към град Валуйки в Белгородския регион на Русия. Кадри в социалните мрежи, разпространени от беларуската опозиционна телевизия NEXTA показват, че в града няма ток. Според губернатора на областта Вячеслав Гладков има един загинал цивилен, а други двама души са откарани в болница. Той потвърди за спирането на електричеството и обвини украинските сили за обстрела. От Киев не са коментирали инцидента.

According to local media reports, more than 20 rockets flew into the city of #Valuyki, #Belgorod region, #Russia.



There is no light in the city. pic.twitter.com/GcRnKHlqZI — NEXTA (@nexta_tv) September 16, 2022

През изминалия ден Въоръжените сили на Украйна са разрушили 5 склада за боеприпаси на руснаците, две бази и една щаб-квартира на руснаците в окупираните територии. Кметът на Мелитопол (регион Запорожие) Иван Федоров съобщи, че край летището в окупирания град са се чули експлозии.

Explosions can be heard near the airfield of occupied #Melitopol, #Zaporizhzhia region, reports the mayor of the city, Ivan Fedorov. pic.twitter.com/99Cxl3lDED — NEXTA (@nexta_tv) September 16, 2022

Генералният щаб на Украйна твърди, че врагът е обстрелвал над 30 населени места по въздух и чрез ракетни удари. Сред тях са Костантинивка, Купянск, Сиверск, Маринка, Мирне и др. Руснаците са нанесли 15 въздушни удара и 96 изстрела с ракетните си системи. 11 ракети са били насочени към различни обекти на територията на Украйна. Според президента Володимир Зеленски руските сили са изстреляли над 3800 ракети към Украйна от началото на войната.

Съобщава се още за 12 ранени цивилни граждани след руски обстрел в Харковска област, включително две деца - на 12 и на 13 г. В Донецк са били убити петима души, а други 6 са пострадали при руски атаки през последните 24 часа, обяви губернаторът на областта Павло Кириленко.

Що се отнася до Херсонска област на южния фронт, там няма особено голямо движение, а украинските военни представители продължават да пазят оперативно мълчание за прогреса на контраофанзивата. Съобщава се, че украинските сили продължават да подобряват тактическите си позиции. Добавя се, че няма официални данни силите на Киев да са отвоювали Киселивка – на северозапад от Херсон, но се отбелязва, че руските сили минират всички пътища в селището.

Песков отрече да е имало покушение срещу Путин Говорителят на руския президент Дмитрий Песков опроверга днес официално публикациите в британски медии за опит за покушение срещу Влади... Прочети повече

Украински и руски източници идентифицираха три области на действие в Херсон на 15 септември – северозападно от града, край украинския мост над река Инхулец и на запад от Високопилия – на границата между областите Херсон и Днепропетровск.

В самопровъзгласилата се Донецка народна република (ДНР) руснаците вероятно се опитват да спрат бягството на назначените администратори, които напускат масово заради украинската контраофанзива, а това показва бюрократичната нестабилност на ДНР. Държавният комитет за отбрана на ДНР отпусна еднократни обезщетения за ранени в размер на 3 млн. рубли и еднократни обезщетения за смърт в размер на 5 млн. рубли на семействата на офицери, държавни служители и служители на Министерството на извънредните ситуации на ДНР, убити при изпълнение на служебните си задължения. За първи път на държавни служители на ДНР е обещано плащане в случай на тяхно раняване или смърт по време на война. От началото на инвазията руските окупационни сили се борят за окомплектоване на местните администрации в окупираната украинска територия поради липсата на желаещи украински сътрудници и компетентни бюрократи, пише Институтът за изучаване на войната.

На 15 септември руските сили са провели ограничени сухопътни нападения по източната ос и са продължили рутинния обстрел по линията на съприкосновение. Както украински, така и руски официални източници потвърдиха боеве в Спирне (източно от Сиверск) и Майорск (южно от Бахмут). Руски източници твърдят, че руските сили са превзели Майорск, въпреки че това не може да се потвърди. Украинският генерален щаб съобщи, че силите на Киев са отблъснали руските сухопътни нападения срещу Майорск, югоизточно от Бахмут и югозападно от град Донецк.

Руснаците са продължили да нанасят удари по украинските хидротехнически съоръжения в Кривой Рог - родния град на Зеленски, и по друга инфраструктура в Украйна.

ОЩЕ: Ракета Кинжал, изстреляна по Украйна, падна в Русия? Шестима пострадаха (ВИДЕО)

В ежедневния си доклад Институтът за изучаване на войната добавя още, че след като чеченският лидер Рамзан Кадиров призова регионалните лидери в Руската федерация да инициират „самомобилизация“, властите в Крим са се задействали. Ръководителят на окупирания от руснаците полуостров, назначен от Кремъл – Сергей Аксьонов, обяви формирането на два доброволчески батальона.

Поражението на Москва в Харковска област принуди Кремъл да анонсира кампания по набиране на доброволци в цялата страна. Едно от основните лица в нея е създателят на частната военна компания „Вагнер“ Евгений Пригожин, наричан „готвача на Путин“, който вербува затворници. Целта на Русия и на Владимир Путин е да не се обявява обща мобилизация.

Междувременно външното министерство на Русия заплаши САЩ, ако доставят на Украйна така желаните от Киев ракети с по-дълъг обсег - вероятно става въпрос за тези, които ще позволят на ракетната система HIMARS да стреля на 300 км разстояние. Ако Вашингтон го стори, Москва заплаши, че така ще бъде пресечена „червената линия“ и САЩ ще станат „пряка страна в конфликта“.

The Russian Foreign Ministry threatened Washington with a response to the supply of longer-range missiles to Ukraine



"If the United States decides to supply Kyiv with longer-range missiles, they will cross the red line and become a direct party to the conflict" pic.twitter.com/koi9Va8kTm — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) September 15, 2022