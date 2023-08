Коранът гори: Иранка "изпече" святата книга на барбекю в Стокхолм (ВИДЕО)

Акции с оскверняване и изгаряне на Корана наскоро имаше в Швеция и Дания. Организацията на ислямските страни и много от нейните членове остро осъдиха подобни действия. В неделя премиерът на Швеция заяви, че кралството е в най-сериозната ситуация със сигурността след Втората световна война. Преди това разузнавателната служба SÄPO също посочи този проблем, свързвайки го с действията с изгарянето на Корана в Стокхолм. Тя подчерта също, че извършените действия промениха имиджа на Швеция, която се превърна от "страна на толерантност" във враждебна към исляма и мюсюлманите държава, атаките срещу която се санкционират от държавата.

In #Denmark, nationalists carried out another protest action - they burned the Koran in front of the Turkish Embassy in Copenhagen. pic.twitter.com/USZ9wY5CaQ