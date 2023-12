Костеливият орех Авдеевка: Русия почва да променя тактиката (ВИДЕО)

Смятаме, че когато земята замързне към края на януари, 2024 година, както и през февруари, ще е по-лесно за руската армия да напада. Това заяви говорителят на Съвета за национална сигурност към Белия дом Джон Кърби по време на редовен брифинг. Той визира конкретно Източна Украйна и специално Авдеевка.

По въпроса с руските намерения доста интересен анализ прави в канала си в Телеграм украинският военен наблюдател Константин Машовец. Според него, вече наближава моментът, в който руското военно командване ще трябва да изостави тактиката "всичко навсякъде" и да се съсредоточи само върху определен участък или определени участъци на фронта. Машовец прави това заключение, защото има прехвърляне на руски войски от направлението при Бахмут към това при Авдеевка. Той конкретно посочва план да се прехвърли 57-ма руска мотострелкова бригада от Бахмут при Авдеевка – в момента нейни части опитват да атакуват украинските позиции северно от Курдюмовка (12-13 километра юг-югозапад от Бахмут).

Наблюдението на Машовец се подкрепя косвено от официалните данни в сутрешната сводка на украинския генщаб – за втори пореден ден в направлението към Бахмут руската активност е една от най-ниските. Там са отбити 7 руски пехотни атаки – традиционно при Богдановка (5-6 километра северозападно от Бахмут), Клещеевка (7 километра юг-югозапад от Бахмут) и Андеевка (10 километра юг-югозапад от Бахмут), като иначе по целия фронт украинският генщаб отчита 95 бойни сблъсъка.

Статукво на фронта, но не вечно

The 15th separate regiment of the National Guard of Ukraine destroyed two Russian APC's. pic.twitter.com/fwVuvHmnR2 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 21, 2023

На фона на казаното от Кърби и най-вече от американския държавен секретар Антъни Блинкен: Путин вече загуби войната в Украйна, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) предупреждава в дневния си анализ, че сега на фронта в Украйна има паритет, но без адекватна западна помощ украинската армия постепенно ще започне да отстъпва пред руската. Ясно е защо – Русия има по-големи ресурси от Украйна, ако бъдат сравнени само двете страни. Целите на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин не са се променили и той го демонстрира – Украйна да бъде стабилно закотвена в руска орбита, с управление, което е удобно за Путин и разрушаване на сегашната държавност. Това не включва обезателно превземане на цяла Украйна от руската армия, но задължително значи смяна на сегашното управление и то насилствена.

Развитие на бойните действия в Украйна

Авдеевка си остава най-горещият фронт – 22 отбити руски пехотни атаки от север и още 13 отбити от юг. В сутрешния си обзор руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов не отчита промяна на ситуацията, с изключение на лек руски напредък към Очеретино. По-детайлно пише създаденият от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук телеграм канал "Рибар" - как били превзети позиции до Степово (3 километра северозападно от Авдеевка) и до Първомайско (11 километра югозападно от Авдеевка). Детайлните описания обаче само показват, че всъщност няма голям руски пробив – дори ако казаното е вярно.

(КАРТА) Всъщност, повече успех руснаците имат при Новомихайловка, на югозапад от град Донецк (Авдеевка е на северозапад). Това е едно от местата, считани за предградия на Донецк (Авдеевка, Новомихайловка, дори Маринка). Засега украинците удържат там, но руснаците вече навлизат в южните покрайнини, където има индустриална зона. Какво коства на руската армия атаката на Новомихайловка – вижте долното видео:

A failed Russian attack from the eyes of a fighter of the 7th battalion of the Cascade OBTF on Novomykhailivka. A BMP-3 gets blown up by a mine after which infantry dismounts. Reports from sources close to this batallion state that they had to retreat due to losses. pic.twitter.com/WkqJAWVoze — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 21, 2023

В окупираната от руснаците Макеевка пък избухна пожар след обстрел по газопровод - газоподаването за населеното място беше спряно заради успешния удар:

При Бахмут Пегов твърди, че има нов открит участък, но заедно с "Рибар" двамата обръщат повече внимание, че се водят боеве да бъде превзето шосето между Ивановско (5-6 километра запад-югозапад от Бахмут) и Часов Яр. Няма обаче някакво положително развитие за руснаците в това отношение – за сметка на това има геолокализирани видеокадри как украинците съсипват с бомбардировки руски опит за напредък източно от жп линията до Клещеевка (самата линия също е на изток от селото):

Location: east of Klishchiivka (Кліщіївка), Donetsk Oblast at 48.53542, 37.98271 @UAControlMap #geoconfirmed @GeoConfirmed

The Ukrainian 26th artillery brigade shells Russian soldiers at the train line east of Klishchiivka and forces them to retreat. pic.twitter.com/q51W9yRQDd — blinzka (@blinzka) December 20, 2023

(КАРТА) За Южна Украйна няма какво да се каже – и при Работино (10 километра южно от Орехов по направлението към Токмак и Мелитопол), и в Кринки (30 километра североизточно от град Херсон и 2 километра източно от Днепър) ситуацията не се променя, но боеве има. Руснаците са по-активни при Кринки – там са отблъснати 12 техни пехотни атаки по данните на украинския генщаб. Долните видеа показват в пълна мяра какво се случва – унищожена е и трета руска система ТОС-1 "Солнцепек" само в този район:

Reported as the third Russian TOS 1A "Solntsepek" destroyed in under a week time near Krynky on the left bank. pic.twitter.com/K5Hn8IHXga — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 21, 2023

Fresh losses near Krynky on the left bank of the Kherson region. pic.twitter.com/TPOWOqGHNe — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 21, 2023

В направлението към Купянск руснаците за втори пореден ден са много активни – украинският генщаб съобщава за 19 отбити руски пехотни атаки. Само че няма особен резултат от това – "Рибар" съобщава единствено как руската армия обстрелва Синковка (8-9 километра североизточно от Купянск), а Пегов се надъхва, че руснаците заели нови позиции в подстъпите към селото, нито едно от тези твърдения не е потвърдено с геолокализирани видеокадри. Потвърдено е обаче как украинците спират голяма руска атака при Ямполовка, в направлението до Кремена, Луганска област:

На лов за войници: Украйна се готви да връща избягали, за да воюват (ВИДЕО)