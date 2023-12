На лов за войници: Украйна се готви да връща избягали, за да воюват (ВИДЕО)

Министърът на отбраната на Украйна Рустем Умеров иска да призове и живеещи в чужбина украинци да отбият военна служба през следващата година, предаде ДПА.

Украинците на възраст между 25 и 60 години, живеещи в зад граница, които са годни за военна служба, ще бъдат помолени да се явят в центровете за набиране на военнослужещи. Това каза Умеров в коментар, цитиран редица медии, сред които вестник "Билд", телевизия "Велт" и "Политико".

Министърът заяви, че отправя "покана", но даде да се разбере, че може да има санкции, ако някой не се съобрази с това искане, пише БТА. "Все още обсъждаме какво трябва да се случи, ако те не дойдат доброволно", допълни той и посочи, че е важно да има справедлив подход и спрямо тези, които се бият без почивка на фронта.

Украинските военни биха искали да мобилизират още 450 000 до 500 000 военнослужещи, за да отблъснат руските войски, но условията на финансовата и политическата рамка все още не са изяснени. Президентът на Украйна Володимир Зеленски нарече мобилизацията "чувствителен въпрос" и явно намекна, че ще трябва да види много сериозни аргументи, за да се съгласи: Какво значи победа за Украйна: Зеленски за войната, мобилизацията, ПВО, Путин и САЩ (ВИДЕО)

Въпреки забраната много украински мъже са заминали за чужбина преди евентуално да получат призовки за военна служба - данни за това излязоха и вчера: Украйна огласи колко хиляди мъже ежедневно напускат страната през западната й граница. На този фон, в западни медии постоянно излизат истории за фронта в Украйна и как мнозина украинци, които се бият, подчертават колко е важно да дойде "свежа смяна" - по-млади мъже, а не такива над 40 и дори 50 години, особено когато става въпрос за фронтови бой, а не за изпълнение на задачи от тила.

Същевременно пред контролираната от Кремъл руска държавна информационна агенция ТАСС Дмитрий Песков, говорителят на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин, за пореден път потвърди, че Русия не се интересува от мирни преговори, освен ако не се удовлетворят нейните условия – едно от основните е признаване на окупираните украински територии за руски.

Пореден лош сигнал за Украйна от САЩ – The Washington Post, който много изкъсо следи войната в Украйна и излезе със серия от материали на база пуснати в Discord секретни данни (все още има съмнение колко вярна е тази информация предвид арестувания американски военен с нисък чин, който я разпространи: Пентагонлийкс: Арестуваха заподозрян за изтеклите секретни документи (ВИДЕО), сега премахна рубриката си за войната в Украйна

The Washington Post has removed the tab dedicated to the war in Ukraine from its front page pic.twitter.com/UWLI4jkomQ — NEXTA (@nexta_tv) December 20, 2023

Развитие на военните действия в Украйна

Поредно интензивно денонощие на боеве и пореден ден, в който големи промени няма – това личи както от украинските, така и от руските данни.

The situation on the Ukrainian frontline today pic.twitter.com/McYKH1TYfp — NEXTA (@nexta_tv) December 20, 2023

Според сутрешната сводка на украинския генщаб, през последните 24 часа е имало 99 бойни сблъсъка по целия фронт. Русия извърши и мащабна атака с дронове "Шахед" - от 35 изстреляни са свалени 34. Украинската ПВО е действала в Киевска, Денпропетровска, Черкаска, Херсонска, Запорожка, Николаевска, Сумска, Полтавска, Черниговска и Николаевска област, както и във Виница.

(КАРТА) Впечатление прави, че при Бахмут има най-малко военни действия за изминалите 24 часа – само 7 руски пехотни атаки, отбити при Богдановка (5-6 километра северозападно от Бахмут), Клещеевка (7 километра юг-югозапад от Бахмут) и Андреевка (10 километра юг-югозапад от Бахмут). Има украински данни за прехвърляне на руски войници от Бахмут към Авдеевка. В сутрешния си обзор руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов е категоричен – никъде няма някаква голяма промяна на бойната обстановка. По-възторжено пише "Рибар", но внимателен прочит показва, че създаденият от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук популярен руски телеграм канал всъщност повтаря вече казвани от него неща и няма нищо ново.

Авдеевка си остава най-горещата точка, като този път повечето атаки са от южния фланг – 22 отбити спрямо 14 от север. Пробиви няма – има само говорене от "Рибар" как се подобряват руските тактически позиции, неясно кои точно и за колко време предвид голямата динамика и предвид факта, че често украинците отстъпват дадена позиция, бомбардират атакуващите руснаци с дронове и артилерия, после се връщат да прочистват – долните видеа показват украински обстрел с дронове, както и операция с бойна машина Bradley:

A Ukrainian Bradley M2A2 IFV from the 47th mechanized brigade hitting on Russian positions in the Avdiivka direction. pic.twitter.com/XEBHkr9Qjz — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 20, 2023

Интересен анализ за руската армия има за река Днепър от украинския военен наблюдател Константин Машовец. Много войници са от т.нар. териториални части, поне половината, тоест хора, които не са подготвени както би трябвало да върви подготовката в редовната руска армия. Имат сравнително малко танкове – около 400. Същевременно Крим е близо, а там руснаците натрупаха доста техника. В района на Днепър поддържат и силна оперативно-тактическа и армейска авиация, пише Машовец в канала си в Телеграм. И добавя, че в Кринки украинското предмостие се държи, което се потвърждава от Пегов и "Рибар" - а украинците нанасят удари и по други населени места, например Пойма (10 километра югоизточно от град Херсон и 4 километра източно от Днепър):

A Russian T-80BVM exploded after being hit by Magyar's unit. Left bank of the Kherson region near Krynky. pic.twitter.com/FUY6CQlUm5 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 20, 2023

В направлението към Купянск е имало повече руски атаки – 16 отбити според украинските данни, при Синковка, Петропавловка и Ивановка (9-7-20 километра североизточно, източно и югоизточно от Купянск). Руснаците атакуват повече и от Върбово към Работино в западното Запорожие, но и там става въпрос за боеве буквално за някой и друг окоп.

ОЩЕ: Руснаците вече се облизват за голям пробив, но не при Авдеевка (ВИДЕО)