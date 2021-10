Кралица Елизабет II за първи път се появи с бастун на публично събитие (СНИМКИ)

95-годишният монарх излезе от лимузината, в която пътуваше с дъщеря си принцеса Ан, държейки черен бастун - рядка гледка за монарха рекордьор, съобщи АФП.

Преди това тя е снимана да използва за кратко бастун, след като претърпя операция на коляното през 2004 г. От канцеларията ѝ не посочиха причината, поради която е използвала помощното средство днес.

Кралицата - най-дългогодишният британски монарх - като цяло се радва на добро здраве в напреднала възраст. Съпругът ѝ Филип почина на 9 април на 99-годишна възраст, само няколко седмици преди 100-я си рожден ден и след период на боледуване.

The Queen attends a service of Thanksgiving to mark centenary of the Royal British Legion @wabbey @RoyalFamily pic.twitter.com/oZVv8MUDFk