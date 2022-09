Кремъл: Ще пуснем газ по "Северен поток", когато Европа вдигне санкциите

Песков беше попитан дали е възможно да се каже, че въпросът с изпомпването на газ по "Северен поток" зависи изцяло от санкциите и че доставките ще бъдат възобновени, ако наказателните мерки бъдат отменени или облекчени. "Разбира се. Същите санкции, които не позволяват обслужването на турбините и тяхното преместване без съответните правни гаранции и които не позволяват тези правни гаранции - именно тези санкции, въведени от западните държави, доведоха ситуацията до това, което виждаме сега", отвърна той.

BREAKING

Russia switches off Europe's main gas pipe line until sanctions are lifted#FreezeForUkraine #Gazprom pic.twitter.com/KwzrtzAcCy