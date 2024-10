От Кремъл явно вече се чудят как да признаят поражението си в Молдова, където имаше данни за масово купуване на гласове от страна на режима на диктатора Владимир Путин за референдума "за" или "против" ЕС и за президентските избори: "Такова нагло купуване на избори не е имало": Русия дори не крие престъпленията си в Молдова.

След като при 99,01% преброени бюлетини 50,29% от гражданите са гласували европейската интеграция да бъде вписана като цел в Конституцията, а 49,71% - против, изглежда, че Кишинев е по-близо до Европейския съюз.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, коментирайки предварителните резултати заяви, че "мнозина не са привърженици на идеологията на Санду" и това трябвало да бъде взето "под внимание", цитиран от "РИА Новости". Той говори за президента Мая Санду, която се бори за втори мандат и която води пред проруския си опонент на първи тур, но ще има балотаж: Обратът на референдума е почти завършен: Молдовците искат в ЕС.

Kremlin Spokesperson Dmitry Peskov, commenting on the preliminary election results in Moldova, noted that many people are not supporters of Sandu's ideology, claiming this "deserves attention". pic.twitter.com/AJjiXcpwNR