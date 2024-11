"Изявленията за мир, а не за конфронтация, отличават Тръмп, който спечели изборите в САЩ, от сегашната администрация във Вашингтон". Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред журналиста Павел Зарубин, цитиран от контролираната от режима на Владимир Путин информационна агенция "РИА Новости".

"Той не говори за желанието си да нанесе стратегическо поражение на Русия - това го отличава от сегашната администрация“, добави Песков за Доналд Тръмп.

Но също така предупреди за "непредсказуемостта" на републиканеца и заяви, че времето ще покаже дали победата му може да доведе до прекратяване на войната в Украйна.

„Какво ще се случи по-нататък, е трудно да се каже“, допълни Песков, като добави, че Тръмп бил „по-малко предвидим“ от Камала Харис и Джо Байдън. „Също така е по-малко предвидимо до каква степен той ще се придържа към изявленията, които направи по време на предизборната кампания“, добави говорителят на издирвания от Трибунала в Хага руски диктатор, цитиран от The Moscow Times.

"Сигналите са положителни. По време на предизборната си кампания Тръмп каза, че възприема всичко чрез сделки, че може да сключи сделки, които ще доведат до мир", каза още говорителят на руското президентство.

Тръмп обяви, че ще прекрати войната в Украйна "за 24 часа", но не е предоставил никакви детайли около плана си. В западните медии редовно издирват материали относно стратегията на републиканеца - според Financial Times например новоизбраният президент на САЩ ще иска замразяване на конфликта, демилитаризирана зона в Източна Украйна и украински земи за Путин: Мир в Украйна: На какъв план ще се спре Тръмп? Русия плаща с тонове кръв за метър земя (ОБЗОР - ВИДЕО).

Междувременно руският диктатор продължава с неприемливите за Украйна и Запада условия за мир: Мирът на Путин в Украйна още от 2022 г.: Пълна капитулация. Рекорден брой руски атаки за ден (ОБЗОР - ВИДЕО).

Украинският президент Володимир Зеленски твърди, че няма да се съгласи на териториални отстъпки в замяна на мир. Представителят на външното министерство на Украйна Георгий Тихий междувременно напомни на Тръмп: „Войната е на украинска земя и Украйна ще определи параметрите за всеобхватен, справедлив и траен мир“.

Ukraine's foreign ministry representative reminds Trump: "Nothing about Ukraine without Ukraine" "The war is on Ukrainian soil, and Ukraine will set the parameters for a comprehensive, just, and lasting peace," stated Heorhiy Tykhiy.

Френският министър на отбраната Себастиен Лекорню коментира слуховете, че Тръмп ще намали инвестициите на САЩ в НАТО. Той подчерта, че Европа трябва да подсигури своята отбрана в този контекст.

„Нека разгледаме американската перспектива: трябва ли данъкоплатците в Аризона или Невада да финансират сигурността на поляците или германците?“, попита Лекорню.

France responds to rumors of Trump reducing NATO investment



The French Defense Minister emphasized that Europe must secure its defense.



“Let’s consider the American perspective: should taxpayers in Arizona or Nevada fund the security of Poles or Germans?” Sébastien Lecornu… pic.twitter.com/bRRsTE09RH