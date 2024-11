С помощта на "колективния Запад", беларуската опозиция планира да атакува и превземе четири области в Беларус. Основна ударна сила ще е Беларуският доброволчески корпус, който сега се бие в защита на Украйна заедно с украинската армия. Това твърди държавната беларуска телевизия ОНТ, цитирана от руската държавна пропагандна медия РИА Новости, която има забрана да работи в ЕС именно заради купищата лъжи и пропаганда, които изсипва в подкрепа на режима на издирвания от Трибунала в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин.

Според ОНТ, Беларуският доброволчески корпус щял да бъде подкрепен от "наемници" от Полша и Литва. Целта била да се превземат Кобринска община и да се тръгне в посока Полезия. Разбира се, веднага са намесени и "сили на НАТО" - щели да дойдат след "доброволците и наемниците".

Belarusian "official media" claims that the West is preparing the opposition, nationalists and mercenaries for an attack on Belarus. The West is allegedly preparing to invade "attack four territories in the southwest of the country". pic.twitter.com/AXNHz5tqOx — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) November 21, 2024

Русия моментално се притече "на помощ"

Не закъсня и реакция от Кремъл – говорителят му Дмитрий Песков обясни как Русия била задължена да осигури безопасността на Беларус като съюзник и това било задължение и според руската ядрена доктрина. Лукашенко постоянно говори за заплаха, добави Песков.

Още: "Могат да те убият, но колко десетки хиляди ще загинат": Аудиозапис между Лукашенко и Пригожин разкрива паниката при бунта на "Вагнер"?

🇷🇺 Kremlin Spokesperson Dmitry Peskov reminded that Russia holds security obligations towards Belarus within the framework of the Union State, commenting on reports of a potential Western invasion into the country. He said that Russia and Belarus are in constant contact both… pic.twitter.com/I53fcVsEDH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 21, 2024

Русия вече направи тест-заплаха за ядрено оръжие

Днес, Руската федерация изстреля междуконтинентална балистична ракета срещу град Днипро (Денпропетровск), като по неофицинална информация цел е бил машиностроителен завод: Отговорът на Путин за западните ракети: За пръв път ракета с няколко бойни глави - по Днипро (ВИДЕО)

Операцията моментално беше заклеймена от редица западни държави като ескалация и разчетена като заплаха за използване на ядрено оръжие в Украйна. Според редица западни медии обаче – BBC, ABC, CBS – ракетата не е била междуконтинентална балистична, а със среден обсег. Такива ракети Русия не би трябвало да има, защото беше подписала договор да ги унищожи. Говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий коментира, че ракетата в Днипро има характеристики на междуконтинентална балистична, но тече ескпертен анализ. Тихий добави, че Украйна призовава съюзниците си да доставят ПВО комплекс за сваляне на междуконтинентални балистични ракети: "Противоотровата", която САЩ може да даде на Украйна за междуконтиненталната балистична ракета "Рубеж" (ВИДЕО)

CNN publishes pictures of allegedly debris from an ICBM that was used to hit the Dnipro



The journalists note that they received the images from a source in the Ukrainian security forces. According to him, there is no guarantee that these fragments belong to a single missile. pic.twitter.com/Ud3a5wIF5B — NEXTA (@nexta_tv) November 21, 2024

"Няма да има капитулация" - това написа в канала си в Телеграм Андрий Коваленко, ръководител на Украинския център за борба с дезинформацията. Ясни знаци от Путин да ескалира, не да търси мир в Украйна - това заяви говорителят на ЕК Петер Сано на редовния дневен брифинг на ЕК, като изброи как Путин предизвика криза с храни с атаките в Черно море (преди украинските морски дронове и западните ракети да натикат Руския черноморски флот в ъгъла), бомбардира ел. инфраструктура посред зима, окупира АЕЦ Запорожие и сега - междуконтинентална балистична ракета. Това е глобална заплаха, Путин е непредвидим, добави той:

"Putin has been playing nuclear gamble all along since the start of the full-invasion of Ukraine. Such attacks as the one this morning, is yet another sign of Putin's escalation, showing he is not interested in peace," EU spokesperson Peter Stano said. pic.twitter.com/nLUFGg7A3i — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 21, 2024

Сръбският президент Александър Вучич също се включи в коментарите - след среща със словашкия си колега. Вучич предупреди, че Путин няма да остави просто така решението западни ракети да се ползват без ограничение от Украйна за удари по руски цели. Който мисли друго, е или луд, или не познава Путин, каза Вучич.