"Противоотровата", която САЩ може да даде на Украйна за междуконтиненталната балистична ракета "Рубеж" (ВИДЕО)

Ракетата със среден обсег РС-26 „Рубеж“, тежаща 50 тона и с потенциал да носи ядрен заряд, предизвика разгорещени дискусии в Украйна, повдигайки въпроси за нейните възможности, дали Русия може да я разположи и каква заплаха представлява. Според "Украинска правда" силите на диктатора Владимир Путин са използвали именно това оръжие с няколко бойни глави при удара по Днипро на 21 ноември: Отговорът на Путин за западните ракети: За пръв път ракета с няколко бойни глави - по Днипро (ВИДЕО).

New footage shows a wider view of the impacts in Dnipro this morning. pic.twitter.com/LCyAggFS8y