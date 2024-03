Крим, дроновете срещу руски рафинерии и руските доброволци: Грижите за Путин (ВИДЕО)

Крим беше използван като плацдарм – полуостровът беше силно милитализиран, а украинците и кримските татари там бяха претопени с цел налагане на пропагандата за „руска земя“. Затова и Путин се появи в Крим на годишнината вчера – и даде заявка за допълнително обвързване на полуострова с Русия. Той обяви, че се строи директна жп линия до Севастопол – и изрично каза, че това щяло да е алтернатива на Кримския мост. Мостът се превърна в цел на Украйна и думите на Путин са ясен знак, че той още не е напълно уверен в тоталния си контрол над Крим: "Кримският мост е рисков": Руснаците вече строят жп линия от Ростов до окупирания Крим

Putin does not believe in the future existence of the Crimean bridge, so he announced plans to build a railroad to Sevastopol



