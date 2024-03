Дронове: Над 20% от преработката на петрол в Русия е аут само за половин седмица (ВИДЕО)

Резултатът е наистина впечатляващ - 7 рафинерии и нефтопреработвателни завода в Русия бяха извадени извън нормалния си ритъм на работа за само половин седмица.

Drones attacked two oil refineries in Russia's Samara region The drones struck the territory of an oil refinery in Syzran, causing a fire that currently spans 500 square meters. pic.twitter.com/zhLyRSO3yd

Днес сутринта, 16 март, освен рафинерията в Сизран и рафинерията в Новокуйбишев се оказа, че е ударена и рафинерия в Куйбишев. Всичките предприятия са на най-големия руски производител на петрол и горива "Роснефт".

Сумарно трите рафинерии преработват 25 млн. тона петрол годишно т.е. почти 10% от общия капацитет на Русия. Само тази в Сизран преработва 6 млн. тона, като отново данните на Службата за безопасност на Украйна (нейни източници цитира УНИАН) са, че и днес пораженията са в инсталации за преработка на суров петрол. А до 13 март Украйна вече беше поразила 12% от капацитета на Русия, удряйки още 3 рафинерии и отново преработвателните им инсталации - припомнете си: За два дни: Украйна съсипа 10% от рафинирането на горива в Русия (ВИДЕО)

Вече има унищожителни коментари относно мерките за защита на руските петролни рафинерии. Известният като канал на руските ВВС Fighterbomber даже пише, че е учуден, че украинците не са почнали по-рано предвид ситуацията: "Огромна, слабо защитена цел". Има и коментари как заради законови пречки защитата на петролните рафинерии в Русия е отчайваща - специално Fighterbomber пише, че понеже рафинериите са частни, държавата не бърза да разполага ПВО системи за тяхната защита.

Russians started talking about the issue of attacked oil refineries more seriously. It is clear that these weak targets are so easy to reach by democratic drones.



Russia may face the same fuel issues that the Wehrmacht had in WWII. pic.twitter.com/EcNrYNspqR