Къде са? Недостиг на 200 000 полицаи в Путинова Русия

Министерството на вътрешните работи на Русия изпитва недостиг от почти 200 000 служители, пишат контролираните от държавата медии като „РИА Новости“. За да се осигури безопасността на обществото, депутати в Държавната дума и сенатори в горната камара са предложили улесняване на процедурата по назначаване в полицията. Те искат униформените да бъдат обучавани по-бързо и без стажове. В случая обаче ще е по-лесно и да се уволняват нови служители, защото има планове да се сключват договори за период от една до пет години.

Комисията по сигурност и антикорупция на Държавната дума (руския парламент) е препоръчала законопроекта за приемане на първо четене.

Липсата на персонал в полицията варира като брой хора в различните региони. В Приморския край, намиращ се в Далечния изток, недостигът е цели 25%. В Магаданска област, пак в Далечния изток, този процентен пункт е 24, а в Тулска област е 23%. Тула е южно от столицата Москва.

Що се отнася до патрулната и охранителната дейност, недостигът е 26%. При разследващите трябва да се попълнят още 21% от състава.

В някои региони са заети едва 10% от нужните работни места в патрулките и сред охраната. А в столицата Москва има недостиг от районни полицейски служители.

