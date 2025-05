Къпят се в мазут и петрол: Ваканция в руския курорт Анапа (ВИДЕО)

Замърсено с петрол и мазут море - това е картинката в руския черноморски курорт Анапа, където руснаците се къпят във вода, приличаща на блато. А причината - потъналите в Керченския пролив руски петролни танкери, част от сенчестия флот на Руската федерация - катастрофата стана в средата на декември, 2024 година, припомнете си: "Украински вълни" подмятат, кършат и потапят два руски танкера наведнъж (ВИДЕО).

"Обстановката е върхът - хората се къпят, мазутът си плава. Да живее", коментира снимащ ситуацията човек:

Anapa Disaster: Russian Tourists Swim in Oil-Slicked Sea While Authorities Open Children’s Camps



In Russia’s resort city of Anapa, tourists are carelessly swimming in the Black Sea — despite visible fuel oil contamination in the water.



Russian authorities have allowed 80% of… pic.twitter.com/EsWTjotYb4