"Украински вълни" подмятат, кършат и потапят два руски танкера наведнъж (ВИДЕО)

Два танкера - "Волгонефт-212" и "Волгонефт-239" бедстват в Керченския пролив на 8 км от брега, като изглежда корабите са разбити от мощни вълни. Това показват видеокадри от мястото на събитието, които вече се разпроставяват по всякакви канали в социалните мрежи.

Not one but maybe two: the waves reportedly broke the bottom of two Russian vessels at once – Volgoneft-212 and Volgoneft-239. Yet to be confirmed. https://t.co/gECKcsYwfJ pic.twitter.com/X8X0wjULiy — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 15, 2024

Екипажите от 4 часа чакат помощ

Към бедстващите танкери са изпратени хеликоптер Ми-8 и спасителният влекач "Меркурий", съобщиха от руското министерство на извънредните ситуации.

На корабите има петролни продукти, информацията за разлива се изяснява, но има опасност от екологична катастрофа. Прокремълският телеграм канал Mash пише, че от резервоарите на Волгонефт-212 изтича мазут, а в морето се е образувало огромно черно петно. Спасители се опитват да извадят моряците от водата.

According to Russian media, two tankers, Volgoneft-212 and Volgoneft-239, are in distress near the Kerch Strait, just kilometers from shore. For 4 hours, 13/14 crew members on each vessel have been stranded on deck as massive waves reportedly breached the ships. pic.twitter.com/d0ja247ORJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 15, 2024

Според публикувани видеокадри, танкерът "Волгонефт-212" е прекършен наполовина заради силните вълни. Съгласно информация на ТАСС на единия има 13 души екипж, а на другия - 14.

🚨 Russian tanker Volgoneft-212 is reportedly in distress near the Kerch Strait, according to Russian media. Onboard are 13 crew members and approximately 4,300 tons of fuel oil, pic.twitter.com/jQ9d3e49gA — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 15, 2024

Съдейки по всичко причината не е само бурята и лошото време, а окаяното състояние на танкерите, сочат експертни оценки. "Волгонефт-212" е построен през 1969 година. Според украинския телеграм канал "Кримски вятър" през 90-те години на XX век корабът е "модернизиран" да се използва и в реки, не само в морета. "Направиха [го] приблизително така: изрязаха основната част в центъра и след това завариха кърмата и носа, образувайки огромен шев в средата. Днес този шев се е отцепил след мощен удар на вълната", пише каналът.

