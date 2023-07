Кървава засада срещу руски военен камион на руска територия (ВИДЕО)

Засадата е в Белгородска област - тя отдавна е арена на обстрели и военни операции, които започнаха след като руският диктатор Владимир Путин нареди на армията си да нахлуе в Украйна на 24.02.2022 година.

Нападението е извършено близо до село Середа, намиращо се на 26 километра от Шебекино - едно от предградията на Белгород, което често е обстрелвано и атакувано с дронове. Засадата е станала на 15 юли, според твърдение на заснелите видеото. Резултатът е видим във видеото - не е за хора със слаби сърца:

Some details of the incident emerged: it took place on 15 July near the village of Sereda, 26 kilometers from Shebekino. Close to the border with Ukraine. pic.twitter.com/kuKSFU8Zir