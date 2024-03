Кървяхме и горяхме: Говорят очевидци на стрелбата в Москва

При масова стрелба в концертна зала край Москва загинаха 60 души, има и над 100 ранени. Жителите на Москва и Московска област са помолени да дарят кръв. Малко след 20 часа вчера нападатели в камуфлажни дрехи откриха огън с автоматични оръжия по публиката на концерт в Подмосковието. Следват две експлозии, избухва и пожар.

Софико Квирикашвили от Москва пък е на концерта заедно със съпруга си. Те едва успяват да се изплъзнат на куршумите: „Седяхме на шестия ред на ВИП-партера. Звучеше някаква музика, на екраните се въртяха плакати на най-близките концерти. Вторият звънец удари и залата беше пълна повече от половината", разказва тя пред Би Би Си.

„Ние бяхме на балкона, на горния етаж. Остава 10 минути преди началото на концерта, много хора вече се бяха събрали, 70% от залата беше пълна", каза фотографът Дейв Примов, който също е бил в залата, когато започва стрелбата.

Ева е един от очевидците на нападението срещу „Крокус Сити хол". Тя е асистент на танцовата група, чиито членове е трябвало да излязат на сцената в 20:00 ч. московско време

„Започнахме да се подготвяме с момчетата зад кулисите да излезем на с цената. Аз бях в гримьорната, разказва тя пред Би Би Си.

Хората, които вече са били в публиката и не са видели мъже да влизат във фоайето и да откриват огън, първоначално не са разбрали какво се случва.

„Не разбрахме, че това са изстрели - помислих, че са някакви фойерверки. Някакъв вид безкраен залп, може би някакви клаксони? Обърнах се веднъж в залата, втори път. А на третия път осъзнах, че цялата зала започна да се разпръсква в различни посоки", спомня си Софико Квирикашвили.

„Чухме, както ми се стори, звуци от фойерверки. И моят приятел, който беше на концерта с мен, също помисли, че става дума за заря. И след това видяхме хора, които вървяха по долната част на залата, по-близо до сцената, в тълпа, като парен локомотив. Не разбрах какво е това", разказва Дейв Привов.

„Като човек, който работи в сферата на киното, не се уплаших от изстрелите. Първоначално не осъзнах нищо. Бяхме в гримьорната, покрай нас се втурна тълпа. Чухме шума, тичането в коридора, грабнахме якетата си и избягахме навън заедно с тълпата", обясни Ева.

Софико и съпругът ѝ са на партера и бягат от залата сцената.

„Съпругът ми ме подсети пръв и каза: „Бягай, ще те настигна". Ние не бягахме, а просто спокойно преминахме първо зад кулисите, а след това през служебния вход на улицата. Някой в тълпата извика, че някакъв маниак стреля".

Тя и съпругът ѝ успяват да стигнат до колата си невредими.

Ева казва също, че охраната бързо е отворила всички изходи.„Охранителите професионално насочваха всички и им казваха да не се паникьосват. Просто ме изнесоха заедно с тълпата", спомня си тя. По думите ѝ всички са бягали от концертната зала през съседния търговски център.

Тези, които са седели по-високо и не са имали време да избягат бързо през партера и сцената, са напуснали по друг маршрут.

„Звуците от „фойерверките" ставаха все по-силни и по-близки, в залата настъпи огромна паника, хората започнаха да се разпръскват в различни посоки, но се блъскаха един в друг, нямаше евакуация", разказва Дейв Привов.

В този момент стрелбата започнала вече в концертната зала, в лявата част на сцената, и Дейв Привов видял нападателите - те влезли в залата. Фотографът и неговият приятел са на балкона, далеч от сцената.

„Бяха облечени или с кафяви дрехи, или с кафяви жилетки. През тълпата от хора се чуваха точно изстрели от картечници, а те вървяха от входа на залата по партера към сцената, избутвайки хората в центъра на залата. Видях как към хората се насочват куршуми", описва ужаса Привов.

„Всички започнаха да лягат на пода, започнахме да лягаме един върху друг на пътеката, започнахме да координираме тълпата да се движи напред. В същото време осъзнахме, че могат да влязат от всяка врата с картечници, и се опитахме да се придвижим към най-близкия изход на горния етаж. Бавно, пълзейки, пълзейки, напред, нагоре, пълзяхме. И започнахме да се измъкваме", казва фотографът.

115 people hospitalized after the terrorist attack in "Crocus" in #Moscow, among them five children. 60 people are in serious condition - head of the Russian Health Ministry Murashko pic.twitter.com/UVbpLP9vxm