Намерението на латвийските власти беше обявено седмица по-рано. Посланието е ясно - отказ от какъвто и да е контакт с режима на руския диктатор Владимир Путин заради отприщената от него война в Украйна.

Latvia demolished a pedestrian bridge on the border with Russia and Belarus



Civilized countries continue to fence off the aggressor country. The Latvian side warned about its intention to demolish the bridge on the "Friendship Mound" a week earlier.



