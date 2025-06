Руският външен министър Сергей Лавров обвини Великобритания в подкрепа на терористичните атаки на Украйна срещу Русия. Така той нарече операция "Паяжина", при която Киев порази десетки стратегически бомбардировачи дълбоко на руска територия. Според Лавров, Обединеното кралство „на 100 процента помага на Киев“.

‼️BREAKING: Lavrov accuses Britain of supporting Ukraine's terrorist attacks against Russia



Russian Foreign Minister stated that the United Kingdom "100 percent helps Kyiv." pic.twitter.com/Dn7KiCudus