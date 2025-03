Льо Пен заклейми Тръмп за спряното оръжие от САЩ за Украйна

"Много е жестоко за украинските войници, ангажирани в патриотичната защита на страната си" - така символът на крайната десница във Франция Марин Льо Пен коментира пред Le Figaro решението на американския президент Доналд Тръмп да спре доставките на оръжие от САЩ за Украйна. Става въпрос за оръжие, идващо по линия директно от САЩ, а не през прекупвачи - Още: След куп недомлъвки от Тръмп: Сигнал, че той спира уж временно оръжието за Украйна.

Подобно на Льо Пен, бившият френски премиер Едуар Филип също подкрепи Украйна и то с доста по-крайна дума по адрес на Тръмп и САЩ - предателство. За Льо Пен решението на Тръмп е "осъдително" - и то след като през трите години на пълномащабна война в Украйна тя защитаваше позицията, че Франция не трябва да праща военна помощ.

Същевременно Льо Пен отхвърли идеите Украйна да влезе в НАТО и ЕС. За НАТО тя каза, че САЩ били против и явно счита това за главен фактор.

За ЕС Льо Пен счита, че влизането на Украйна ще струва "милиарди евро на Франция", ще създаде неприемлива конкуренция на трудовия пазар, както и че украинското членство ще удари по Общата селскостопанска политика: Foreign Policy: Украйна в ЕС ще е трагедия за еврофондовете за Източна Европа

🇫🇷 Marine Le Pen in the French Parliament: “We cannot give NATO membership to Ukraine. Similarly, Ukraine's accession to the European Union is unquestionably against our interests. Support for these memberships is a major risk for Peace.” pic.twitter.com/DD0J3dzSnv