Лондон за инцидента с Каховка: Всичко е заради непровокираната руска инвазия

В момента той е на посещение в Хребелки край Киев, след като снощи се срещна в столицата с украинския президент Володимир Зеленски и колегата си Дмитро Кулеба, за да обсъдят как Обединеното кралство може да продължи да подкрепя Украйна.

"Чух съобщенията за експлозията на язовира и за риска от наводнения. Твърде рано е да се направи каквато и да е смислена оценка на подробностите", каза Клевърли пред агенция "Ройтерс", цитиран от BBC.

Той обаче добави, че "единствената причина, поради която това изобщо е проблем, е непровокираното пълномащабно нахлуване на Русия". Клевърли призова Москва да изтегли войските си от украинската територия.

Експлозията при ВЕЦ „Каховка“ в Херсонска област на Украйна стана днес, като Украйна обвини Русия във военно престъпление, а президентът Володимир Зеленски свика Съвета за национална сигурност.

ОЩЕ: Кой взриви язовир "Каховка"? Изглежда, че са руснаците (ВИДЕА)

Веднага започна евакуация на хората в засегнатите райони, а водата от язовира вече заля улиците. Нивото на водата ще достигне критично ниво около 11 ч., смятат местните власти. Вероятно ще бъдат засегнати поне 80 населени места. Вече започна спешна евакуация, като най-малко 16 000 души са изложени на риск от наводнения вследствие на взрива при ВЕЦ-а.

Междувременно Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) съобщи, че към момента няма непосредствен риск за ядрената безопасност в АЕЦ "Запорожие". Язовир Каховка е източник за охлаждане на най-голямата атомна електроцентрала в Европа.

ОЩЕ: Кулеба: Русия вероятно предизвика най-голямата технологична катастрофа в Европа

Half of the spans of the Kakhovka Hydroelectric Power Plant dam were destroyed and the destruction continues. The level of water has risen by more than 10 meters.



📸: House of Culture of Nova Kakhovka pic.twitter.com/vxcDwOrEup